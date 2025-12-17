Ana Carrillo 17 DIC 2025 - 19:09h.

Almudena Porras ha roto su silencio en redes tras la emisión de su beso con Borja Silva en el programa 20

Borja se sincera en redes sobre su beso con Almudena en 'La isla de las tentaciones 9': "Hacía años que..."

En el programa 20 de 'La isla de las tentaciones 9' ha llegado el beso entre Almudena Porras y Borja Silva. Un beso que fue celebrado por el resto de habitantes de Villa Playa, que estaban muy contentos de que por fin hubieran dado el paso tras verlos muy cómplices durante días y tras ver a la malagueña sufrir por los comentarios de Darío Linero en Villa Montaña y sus besos con Cristina Cebral.

Albert Barranco y Claudia Chacón se subieron a la mesa para celebrar el beso, los tentadores les rodearon dando saltos de alegría y terminaron todos abrazando a Almudena y Borja, que no podían dejar de sonreír tras haberse besado después de un pequeño rifirrafe que tuvieron porque a ella le molestó que él se fuera a bailar primero con su amigo Andrea, el tentador favorito de Sandra Barrios.

En redes, muchos espectadores del programa presentado por Sandra Barneda también han celebrado que haya llegado el beso entre Borja y Almudena y muchos confiesan que ya sueñan con un segundo beso entre ellos. Los protagonistas del beso se han sumado la oleada de reacciones: el onubense ha compartido un TikTok en el que confiesa que "hacía muchos años que no estaba tan nervioso" y que le iba el corazón "a mil" en el momento del beso, mientras que la malagueña ha sido más escueta.

"Vaya programita el de ayer... Quiero leeros, AAA", ha escrito en un story la malagueña, que le ha dejado una cajita de respuestas a sus seguidores de Instagram para que le cuenten sus impresiones sobre el programa en el que se ha besado con Borja.