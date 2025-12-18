Aquilino, Raúl, Rocío y Cristian, tan solo uno de ellos se hará con el ansiado maletín de los 300.000 euros y sus familiares han dado los motivos por los que sus representados deben ser el o la ganadora

La vigésima edición de 'Gran Hermano' ha llegado a su recta final con una gala de lo más especial presentada, una vez más, por Jorge Javier Vázquez y cuyos finalistas del reality son: Aquilino, Raúl, Cristian y Rocío se juegan todo en la votación definitiva donde la audiencia tendrá como siempre la última palabra. Después de la semifinal en la que Desirée se quedó a las puertas del pódium, los cuatro finalistas mencionados son los que optan al ansiado maletín que contiene los 300.000 euros del premio y que tan solo uno de ellos podrá tener entre sus manos después de 42 días de convivencia.

Los familiares de Aquilino, Raúl, Cristian y Rocío están ya en plató para apoyar a sus representados, quienes tendrán la gran oportunidad de ver cumplidos tres de sus deseos concedidos por el Súper, con el que revivirán sus mejores y peores momentos de la casa.

El alegato final de los familiares de los finalistas

Sebastián - primo de Aquilino-, Rodrigo - defensor de Raúl -, Marián - hermana de Cristian y Fernando - defensor de Rocío, tienen las emociones a flor de piel en una final cargada de nervios e ilusión a partes iguales. ¿Por qué debe ser Cristian, Aquilino, Raúl o Rocío el ganador? Sus familiares - como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - han querido hacer un alegato final. Algunos de ellos han defendido la autenticidad de su representado y, otros, que todos los concursantes ya expulsados sigan hablando del finalista. "Ha demostrado que es un jugador, se ha expuesto en todas las nominaciones y ha sido una persona real y transparente", defiende Rodrigo.

"No ha salido ningún concursante hablando mal de ella, le costó que le dieran la oportunidad de conocerla y poco a poco el público la ha ido conociendo", explica Fernando. De quien también han estado hablando los expulsados ha sido de Cristian: "Han estado todo el tiempo en la casa hablando de él y es el que más lleva dentro", ha señalado su hermana.

Así quedará la clasificación final según los familiares

Desde esta web además de querer conocer su alegato final, también hemos querido que los familiares se mojen y nos vaticinen su clasificación final con todos los nombres de los finalistas. ¿Quién habrá acertado? Y, por supuesto, hemos querido saber qué piensan hacer con sus familiares en cuanto salgan de la casa de 'Gran Hermano' y vuelvan a la realidad.

