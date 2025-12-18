Gran Hermano, en directo: última hora de la gran final
Esta noche, descubrimos al ganador de la vigésima edición de 'Gran Hermano' que se debatirá entre sus cuatro finalistas: Rocío, Cristian, Raúl y Aquilino, además de vivir una noche llena de emociones y sorpresas
Aquilino, Cristian, Raúl o Rocío: uno de los cuatro se proclamará ganador de 'Gran Hermano 20'
El desenlace de 'Gran Hermano 20' ya está aquí. Esta noche, conoceremos la decisión de la audiencia que es quien tiene la última palabra para decidir quien se convierte en el ganador de esta vigésima edición. Tras la expulsión de Desirée en la semifinal del domingo, Aquilino, Cristian, Raúl y Rocío conocerán la decisión del público con sus votos en la app de Mediaset Infinity, en la gran final del reality que conducirá Jorge Javier Vázquez.
Pero antes de conocer la identidad del ganador, los candidatos protagonizarán una noche llena de emociones y sorpresas en la que cada uno de ellos podrá cumplir tres deseos concedidos por el Súper. Visitas de familiares, mensajes de apoyo, declaraciones de amor y vibrantes actuaciones musicales se sumarán a la posibilidad de resolver cuentas pendientes con otros protagonistas de la convivencia como Paula o Patricia.
Además, los cuatro finalistas verán vídeos de su convivencia que resumirán su paso por la casa, recibirán el calor de sus seres queridos y podrán abordar los conflictos surgidos en los últimos días, con el objetivo de la victoria en la mente de los aspirantes.
Y contaremos con una visita fundamental: Juan, ganador de 'GH 19', protagonizará un número de baile junto a un grupo de bailarinas antes de entregar el maletín de 300.000 euros al ganador.
La sorpresa de Rocío
El Súper le enseña a Rocío un vídeo en el que se sincera en el confesionario sobre tu familia y sus padres, contando que son lo más importante de su vida y que debería de darles más tiempo de calidad. JJ le pregunta por su familia tras el vídeo y, muy emociona, Rocío responde: "Son lo más grande de mi vida y estoy muy orgullosos de ellos".
Cristian vs. Rocío
JJ reproduce un vídeo a Rocío y Cristian donde se ve cómo ha sido el desenlace de su amistad en los últimos días, que ha sido más negativo que positivo. Tras ver el vídeo, Cristian dice que Rocío le pide más tiempo de el que él le puede dar y Rocío comenta que la cosa no va de "tiempo" sino de "detalles feos" que ha visto por su parte y que demuestran que tiene interés más que otra cosa. Cristian le pide perdón por si le ha sentado mal y Rocío vuelve a repetirle que no le ha pedido tiempo ni atención cuando están conviviendo con veinte peronas, sino que "apenas se ha acercado a ella como antes".
Actualización de porcentajes
JJ actualiza los porcentajes y anuncia que ha habido un sorpasso entre el tercer y cuarto puesto de la final:
La sorpresa de Cristian
El Súper lleva a Cristian a la nave y allí se encuentra con una de las mayores sorpresas que se ha llevado dentro de la casa: un vídeo de su hija de tres años y la visita de su madre, a quien no se esperaba para nada. Hijo y madre se funden en un emocionante abrazo mientras Cristian dice entre lágrimas: "Gracias por darme los valores que me habéis dado, soy así gracias a vosotros".
Porcentajes
El presentador muestra los porcentajes de los cuatro finalistas para ganar: Rocío, Raúl, Cristian o Aquilino..., ¿quién será el ganador?
Comienza la gran final
Jorge Javier Vázquez entra en plató y abre la gran final de 'GH 20' con Juan Luis Quintana, el ganador de 'GH 19', bailando una coreografía por todo lo alto junto al maletín de 300.000 euros. JJ conecta con la casa y los cuatro finalistas están con los nervios a flor de piel. Les pide que vayan al salón y brindan con champán por haber llegado hasta la final. El presentador les pregunta si volvería a repetir la experiencia y los finalistas responden; Rocío: "Lo que daría por volver a vivirlo todo". Quili: "Firmaba para vivirlo todo desde el principio. Ha sido la mejor experiencia de mi vida". Raúl: "Vine con dudas pero no me arrepiento de nada, volvería a vivirlo". Cristian: "El aprendizaje de aquí ha sido increíble, volvería a entrar de nuevo".