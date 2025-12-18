La sorpresa de Rocío

Berto González 18 DIC 2025 - 21:46h.

Esta noche, descubrimos al ganador de la vigésima edición de 'Gran Hermano' que se debatirá entre sus cuatro finalistas: Rocío, Cristian, Raúl y Aquilino, además de vivir una noche llena de emociones y sorpresas

Aquilino, Cristian, Raúl o Rocío: uno de los cuatro se proclamará ganador de 'Gran Hermano 20'

El desenlace de 'Gran Hermano 20' ya está aquí. Esta noche, conoceremos la decisión de la audiencia que es quien tiene la última palabra para decidir quien se convierte en el ganador de esta vigésima edición. Tras la expulsión de Desirée en la semifinal del domingo, Aquilino, Cristian, Raúl y Rocío conocerán la decisión del público con sus votos en la app de Mediaset Infinity, en la gran final del reality que conducirá Jorge Javier Vázquez.

Pero antes de conocer la identidad del ganador, los candidatos protagonizarán una noche llena de emociones y sorpresas en la que cada uno de ellos podrá cumplir tres deseos concedidos por el Súper. Visitas de familiares, mensajes de apoyo, declaraciones de amor y vibrantes actuaciones musicales se sumarán a la posibilidad de resolver cuentas pendientes con otros protagonistas de la convivencia como Paula o Patricia.

Además, los cuatro finalistas verán vídeos de su convivencia que resumirán su paso por la casa, recibirán el calor de sus seres queridos y podrán abordar los conflictos surgidos en los últimos días, con el objetivo de la victoria en la mente de los aspirantes.

Y contaremos con una visita fundamental: Juan, ganador de 'GH 19', protagonizará un número de baile junto a un grupo de bailarinas antes de entregar el maletín de 300.000 euros al ganador.