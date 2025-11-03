Pedro Jiménez 03 NOV 2025 - 23:51h.

En la fiesta de inauguración de 'Villa Montaña' de los chicos que hemos podido ver en el flamante estreno que Telecinco ha emitido de 'La isla de las tentaciones', Juanpi nos ha dejado una confesión que va a 'traer mucha cola' a lo largo del programa (si no la ha traído ya). Y es que, como ha contado el de Algeciras ante el resto de sus compañeros y tentadoras, su novia, que "es muy celosa", vio un vídeo suyo haciendo el amor con su exnovia.

Una confesión que ha pillado desprevenidos a todos y que incluso ha generado alguna risa que otra entre las tentadoras. "¿Y qué hacía ese vídeo todavía?", ha preguntado una de ellas, ante lo que la pareja de Sandra ha señalado que no sabe qué hacía ahí eso, algo que le pilló totalmente dpor sorpresa y que supuso un pequeño momento de tensión entre su novia y él. No obstante, ha asegurado que ese vídeo lo tenía en su anterior móvil: "Se me pasó...".

"Se te pasó solo claro", le han dicho todos en modo irónico, riéndose y sin llegar a creerse del todo la última confesión de Juanpi. Algunas tentadoras como Vita le han preguntado sobre los celos de su novia y cómo le gustaría salir de 'La isla de las tentaciones', algo que Juanpi se ha mostrado seguro en su respuesta: "Con ella, pero sin peleas ni inseguridades. Si no, no quiero seguir con ella".

Las tentadoras han seguido indagando y Juanpi ha confesado que ha ido a 'La isla de las tentaciones' a tentarse: "Ella va a ver cosas que no le van a gustar. Quiero salir bien y, si no, no quiero seguir". Además, a señalado que en términos generales, Sandra y él están bien, pero "las peleas le matan".

Ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones', Juanpi asevera que en estas primeras fiestas su objetivo es pasárselo bien y, conforme avancen los días, "saldrá el Juanpi malo poco a poco".