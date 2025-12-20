Después de un pique, Claudia y Gerard Arias se han dado un pasional beso en Villa Playa

La llegada de Andrea a Villa Playa revolucionó por completo a los solteros y a las participantes, sobre todo a Claudia, que vio en ella a una rival en cuanto la vio aparecer por la puerta. A la novia de Gilbert no le gustó nada la complicidad que la nueva tenía con Gerard Arias y no tardó en hacerle una advertencia.

Una tensión que no ha hecho más que crecer durante los últimos días y que ha vuelto a enfrentarlas de nuevo y todo por una decisión del soltero. El tentador tenía que elegir a una protagonista para pasarle el hielo por su cuerpo y, aunque en un principio se lo había prometido a Claudia, ha terminado eligiendo a Andrea.

Como era de esperar, la novia de Gilbert se ha enfadado y la pareja de Enrique ha terminado llorando, harta de la tensión que tiene con ella: “Llevo desde el primer día aguantando gilipolleces y me agobia porque vengo aquí a hacer amigas ya estar bien”, decía entre lágrimas.

Gerard Arias y Claudia tienen una ardiente reconciliación

Después de eso, Claudia ha terminado acercándose a Gerard Arias, que se encontraba descansando en el jardín y no ha dudado en decirle lo que pensaba de él: “Te odio mucho”, decía, antes de lanzarse a darle un beso de lo más pasional.