A Claudia le ha molestado un gesto de Gerard Arias y no ha dudado en reprochárselo

Terelu Campos tacha de 'hipócrita' a Gerard Arias y hace una reflexión: "No me gustan tus actitudes"

Compartir







Claudia está muy afectada por los constantes acercamientos que Gerard Arias tiene con las otras chicas de la casa. Además de con ella, el soltero ha tenido intenciones de tentar a Almudena y a Andrea y la novia de Gilbert ya no soporta que haga eso.

Es por eso que, para intentar frenar sus dotes de conquistador, ha querido iniciar un complot contra él. Para ello, se ha buscado dos aliadas, Almudena y Helena, a las que les ha dicho cuál era su plan.

Claudia planea un complot contra Gerard Arias

Después de escuchar a Helena decir que Gerard Arias le había confesado que, aunque no le gustaba mucho Andrea, iba a intentar conocerla, Claudia ha decidido iniciar un plan contra él y se ha reunido con el resto de las chicas.

En una conversación con Helena y Almudena, la novia de Gilbert les ha dicho cuál era su plan: “Somos mujeres fuertes y empoderadas”, decía, antes de detallar qué era lo que quería hacer para frenar al soltero de ‘La isla de las tentaciones 9’.

Borja y Aitor critican a Gerard Arias en ‘La isla de las tentaciones 9’

Pero Claudia no ha sido la única que ha mostrado su descontento con Gerard Arias. Borja y Aitor, solteros del programa, han estallado y han dicho lo que piensan realmente de su compañero, con unas declaraciones de lo más demoledoras.