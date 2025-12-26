Lara Guerra 26 DIC 2025 - 19:50h.

El tentador de 'La isla de las tentaciones' ha expresado por qué son tan duras estas fechas para él

Rodri López de 'La isla de las tentaciones 9' reflexiona en sus redes sociales sobre su año: "Rodearos de personas que os sumen"

Compartir







La Navidad ha llegado y cada uno de los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' ha subido historias y publicaciones junto a sus familiares y amigos. Uno de ellos es Borja, quién ha confesado en sus redes sociales cómo se siente en épocas navideñas y lo ha hecho a través de un vídeo con el fin de compartirlo con sus seguidores. Tras esto, ha hecho también una reflexión sobre cómo le afecta.

En primer lugar, el participante del reality explica que estas fechas son duras para él desde que faltan personas en su vida: "Para mi la Navidad dejó de tener sentido hace mucho tiempo. Uno aprende a vivir y a convivir con el dolor y la ausencia de esas personas, pero en fechas como esta, te das cuenta del cariño y de la falta que te hacen esas personas que ya no están. Te das cuenta de las carencias, de que deberías haber abrazado, besado y reído un ratito más y creo que hay muchas personas que se encuentran en esta situación y se sienten incomprendidos y solos. A mi me ha pasado...de sentir que no tengo ganas, no me apetece socializar con personas que no son de mi familia; lo que más quiero es dedicarles tiempo a los que siempre están conmigo".

Borja Silva: "En mi mesa faltan muchas personas, así que un beso al cielo"

Asimismo, Silva asegura que "pienso que hay gente que no va con bondad en la vida y que en estas fechas van con una caretas. Antes la Navidad eran fechas especiales, y ahora lo que lo hace así es regalarles a los míos, tener ese detallito y sorpresa. Como consejo, da ese beso, abrazo y estate con la familia aunque te parezca un día como castigo porque te apetezca salir con tus amigos y créeme habrá un día que vas a echar mucho de menos a una persona que está ahí sentada contigo".

Por otro lado, el tentador de 'La isla de las tentaciones 9' se dirige a todos sus seguidores: "Párate a escuchar esa anécdota de tu abuelo, la de tu abuela...disfruta de la familia, de los primos...En mi mesa faltan muchas personas, así que un beso al cielo y a aquellas personas que ya no están y felices fiestas. Espero que tú en tu casa puedas disfrutar de los tuyos y sino pues no estás solo, te deseo feliz Navidad. No sé si este es el vídeo que esperabais ver en Navidad. No voy a mostrar una felicidad que no siento solo por ser un personaje público. Nunca fue esa mi intención cuando empecé en redes. Esto va de aportar mi grano de arena, de ser real, de no maquillar lo que duele ni exagerar lo que brilla".

Por último, el participante del reality tras finalizar su vídeo sincerándose sobre estas fechas que califica como difíciles, no ha dudado en hacer una última reflexión: "La vida pasa para todos por igual. A todos nos quita personas que amamos y, cuando eso ocurre, algo dentro cambia para siempre...la forma de mirar, de celebrar y de entender el tiempo. El año pasado éramos diez mil personas aquí y hoy somos más de ciento cincuenta mil. Y aunque el número impresiona, lo que de verdad pesa es saber que detrás hay personas, historias y procesos silenciosos que no siempre se ven. Aprendo de lo que la vida me quita, pero sobre todo estoy agradecido por lo que la vida me da, por lo que se queda y por quienes siguen sumando sin hacer ruido. Feliz Navidad a todos".