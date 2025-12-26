Lara Guerra 26 DIC 2025 - 18:02h.

Rodri López se sincera en sus redes sociales sobre lo que ha aprendido durante el 2025

Rodri y Helena acudieron este año a 'La isla de las tentaciones 9' con el fin de poner a prueba su amor de ocho meses. Pese a los fallos existentes en su relación, Arauz dejaba claro que él era el amor de su vida; sin embargo la experiencia de ambos en el reality transformó por completo sus decisiones y pusieron fin a su relación. Tras esto, Rodri ha hecho una valoración en sus redes sociales sobre su año y lo que ha aprendido de cara al 2026.

En primer lugar, el participante de 'La isla de las tentaciones 9' no ha dudado en desear unas felices fiestas a sus seguidores y explicarles por qué ha estado más desconectado durante los últimos días: "Os deseo una feliz Navidad a todos. Hoy he estado desaparecido todo el día, pero quería desconectar de redes y disfrutar de este día con la familia y los míos. Ya queda poco para finalizar este 2025 y comienza un nuevo año lleno de objetivos por cumplir".

"Luchad siempre por vuestros objetivos" Instagram

Asimismo, Rodri se sincera sobre lo que ha aprendido durante este año tras finalizar su relación con la que siempre ha confesado que era el amor de su vida: "2025 me enseño, 2026 me encuentra más fuerte, más claro y sin miedo a ir por lo que quiero". Además, no ha dudado en dar unos consejos: "Luchad siempre por vuestros objetivos y nunca dejéis que nadie os diga que podéis o no conseguir vuestras vidas. Todos tenemos la capacidad de construir una gran vida pero para eso tienes que conocerte de verdad, elegir incluso cuando dé miedo, ser constante más que perfecto, rodearte de personas que sumen, aprender de los errores sin castigarte, agradecer lo que tienes mientras vas a por más y no rendirte en los días en los que nadie aplaude".