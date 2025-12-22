La temperatura sube cada vez más entre Almudena y Borja, quienes desatan su pasión en los rincones de 'Villa Playa'

Darío y Cristina protagonizan un tenso enfrentamiento en 'La isla de las tentaciones 9' lleno de comparaciones: "Estás como mi novia"

Compartir







Desde que Almudena dejó de ver en Borja una amistad para empezar a fijarse en él como una posible pareja, fruto de las terribles decepciones que se ha llevado en cada hoguera al ver imágenes de Darío y el apoyo incondicional que ha sido el tentador para ella, lo cierto es que sus sentimientos han ido creciendo hasta el punto de asegurar que el andaluz ha colado en su corazón.

Pero no solo eso, la conexión sexual entre ellos también ha ido en aumento. Tanto es así que traspasa la pantalla. Durante una noche de juegos en 'Villa Playa', la botella decide que Almudena debe pasar el hielo por el torso de su tentador hasta llegar a su boca, donde culmina con un beso en los labios.

"El que siempre daba vida a los juegos era Barranco y siento que ha sido como extraño. Lo hemos echado muchísimo de menos porque era la host**", recuerda nostálgica la pareja de Darío al recordar su partida de República Dominicana tras la hoguera de confrontación entre Rodri y Helena.

Sin embargo, su beso más pasional llega al rato cuando ambos se encuentran un poco apartados del resto de habitantes de 'Villa Playa'. "De Borja lo que más me gusta es lo que me hace sentir. Es que es una persona mágica, yo nunca había conocido a nadie como él. A nadie", confiesa al equipo Almudena antes de continuar besándose fogosamente en el jacuzzi: "Cada vez sube más la temperatura entre Borja y yo".

Almudena confiesa a Borja qué quiere hacer al irse del programa

En el jardín de 'Villa Playa', la andaluza le deja caer su preocupación al tentador: "A ver si no salimos de aquí y te olvidas". "Claro, porque yo tengo tantas cosas fuera", le contesta irónicamente Borja.

"Lo vas a tener. Nada más te van a pasar cosas bonitas", le indica la andaluza sin esperar cuál iba a ser su respuesta. "¿Cómo tú o no tanto? Es complicado, como tú es tela. Como me pase algo tan bonito como tú es que me cambia la vida", dice el tentador.

Momento que Almudena aprovecha para confesarle a Borja qué es lo primero que piensa que le gustaría hacer cuando termine su aventura en 'La isla de las tentaciones'. "¿Un vuelo para Tenerife?", le pregunta ilusionado. "Te lo juro", es su respuesta.

"No estoy sintiendo, siento cosas por Almudena. Me gusta, me parece un 10, me parece una mujer. Esa bondad y esa lealtad que tiene a mí me parece admirable porque en los tiempos que corren es complicado encontrar a alguien que vea el amor y la vida de esa manera", confiesa al equipo Borja.