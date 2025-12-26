Noelia, soltera de 'La isla de las tentaciones 9', se ha enfadado al ver unas imágenes inéditas

Avance | Unas nuevas hogueras mixtas revolucionan por completo la experiencia de las parejas de 'La isla de las tentaciones 9', con una novedad

Compartir







Noelia, una de las solteras que más ha dado de qué hablar en ‘La isla de las tentaciones 9’, ha acudido esta semana como invitada a ‘El debate de las tentaciones’ para responder a todas las críticas que ha recibido por su actuación en el programa.

Hay que recordar que ella empezó la experiencia tentando a Gilbert, novio de Claudia, y que, en cuanto apareció en escena Enrique, ella cambio de idea y empezó a poner toda la carne en el asador para intentar que el nuevo se fijara en ella.

Sin embargo, pese a los sentimientos que han ido naciendo por él, Noelia no ha podido evitar estallar al ver unas imágenes inéditas de Enrique, en las que habla sobre todo lo que piensa de la soltera. Unas palabras que a ella no le han sentado nada bien.

La traición de Enrique que ha enfadado a Noelia

La tentadora ha tenido que ver unas imágenes inéditas en las que se ve al novio de Andrea desahogarse con Érika y decirle todo lo que piensa de Noelia. Una confesión de lo más sincera en la que la tentadora no queda del todo bien parada.

Como era de esperar, en plató, la reacción de ella no ha sido muy buena y se ha quedado en shock al ver todo lo que el chico que le gusta opina de ella: “¿Por qué no tiene los pares de coj**** de decírmelo a la cara y va en corrillo?”, decía ella, visiblemente afectada tras ver lo que ella ha considerado como una traición.

Las palabras de Enrique sobre Noelia, al completo, en el vídeo de apertura de esta noticia.