Patricia Fernández 30 DIC 2025 - 00:34h.

Juanpi y Andrea se ponen cara a cara en la hoguera de solteros de 'La isla de las tentaciones 9'

Los chicos se enfrentaban a la hoguera de solteros de 'La isla de las tentaciones 9', en la que se iban a enfrentar a la tentación favorita de sus parejas y les iban a poder hacer tres preguntas, lo que iba a generar una gran tensión entre todos.

Andrea, el soltero favorito de Sandra con el que ha cruzado todos los límites, era el primero en entrar para encontrarse con Juanpi. Lo hacía decidido a través de la pasarela de antorchas con una botella de champán en la mano, mientras los chicos comentaban algo: "Anda, el robot".

El italiano entraba directo a saludar a Sandra Barneda y los chicos se levantaban de su asiento para andar alrededor de la hoguera hasta llegar donde estaba Andrea junto a la presentadora mientras imitaban a un robot: "Está programado".

Lo que le hacía reaccionar a él: "Se van a quedar los cuatro sin novia y lo que más les preocupa es como andan los italianos, menudo cuadro". Y a la propia Sandra: "¿Qué estáis haciendo?" La que pedía a todos que se sentasen.

Tras este primer contacto con el tentador, Andrea explicaba lo que le había llevado a entrar a esta hoguera mixta con una botella en la mano y esto terminaba con un tensísimo momento con Juanpi.

Juanpi explica al motivo del recibimiento a Andrea en la hoguera de solteros

Momento después del que Sandra Barneda pedía a los chicos que explicasen el motivo de su recibimiento, lo que hacía Juanpi y que terminaba con el soltero haciendo un desfile ante todos y los chicos no se callaban ante esto: "¿Eres modelo?"

Pero esto no se iba a quedar aquí, Sandra Barneda preguntaba por todo esto a Gilbert y ante la respuesta de Andrea a sus palabras, el novio de Claudia agradecía su gesto ante todos.