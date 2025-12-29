En las hogueras mixtas de 'La isla de las tentaciones 9', se ha vivido un momento de tensión entre Sandra y Darío

Darío y Cristina protagonizan un tenso enfrentamiento en 'La isla de las tentaciones 9' lleno de comparaciones: "Estás como mi novia"

Las emociones están a flor de piel en ‘La isla de las tentaciones’ y si no que se lo digan a los participantes que han protagonizado la segunda hoguera mixta de la novena edición: Gilbert, Sandra, Darío y Andrea.

Los cuatro participantes han tenido la oportunidad de conocerse y, lejos de tener un encuentro cordial, han aprovechado el momento de la primera impresión para lanzarse todo tipo de dardos y reproches.

Quienes han empezado a cargar primero han sido Darío y Sandra, que no han esperado siquiera a que se mostraran las primeras imágenes en la Tablet. Nada más verse las caras, se han dicho de todo y se han lanzado todo tipo de dardos.

El tenso encuentro de Darío y Sandra en la hoguera mixta

Nada más ver aparecer a Andrea y Sandra, Darío ha empezado fuerte, apodándolas como “las solteras de Villa Playa”, un calificativo que no ha tardado en ser rebatido por la todavía novia de Juanpi, que ha cargado contra él con dureza: “Te llamo Darío o el ‘folleti’ de España”, decía ella.

Ha sido entonces cuando la pareja de Almudena ha sido muy contundente con ella y le ha respondido que ella había sido de las primeras en caer en la tentación: “Yo me como lo que quiero”, decía ella, con mucha rotundidad, haciendo alusión a sus imágenes con Andrea. A partir de ese momento, los calificativos y los cuchillos no han parado de volar entre ellos.

La tensión entre ambos se podía cortar en el ambiente y ha habido un momento que parecía que eran ellos los que tenían cuentas pendientes entre ellos y no con sus parejas. El careo ha sido de alto voltaje y si quieres verlo, recuerda que lo tienes al completo en el vídeo que encabeza esta noticia.

Sandra se derrumba con las imágenes de Juanpi

Tras su encontronazo con Darío, Sandra ha tenido que hacer frente a la realidad de su vida y ha tenido que ver unas imágenes de Juanpi que no le han gustado nada. En ellas, se desahogaba sobre su novia y decía palabras que han servido como estocada final a su relación: “Me da vergüenza las guarradas que suelta”, decía ella.

“Me da vergüenza que esa cosa sea mi novio porque valgo mucho y tengo un fallo, que lo he amado tanto que hasta me he olvidado de mí”, afirmaba entre lágrimas, tras ver unos vídeos en la Tablet de la nueva traición de su todavía novio.