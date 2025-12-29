Gilbert ha tenido que hacer frente a unas dolorosas imágenes de Claudia con Gerard Arias

Claudia y Almudena cargan contra Juanpi en las hogueras mixtas de 'La isla de las tentaciones 9', mientras él pide ayuda a Enrique: "¡Dos contra uno!"

Compartir







Gilbert no termina de hacer callo en ‘La isla de las tentaciones 9’ y las imágenes de Claudia junto a Gerard Arias siguen doliéndole como el primer día. Es tal el sufrimiento que siente al verla con el tentador VIP, que en la última hoguera no ha podido contenerse y ha terminado ‘huyendo’.

Todo ha empezado cuando en la Tablet ha empezado a reproducirse un vídeo en el que se veía a su todavía novia teniendo sexo con su soltero favorito. Eran tan explícitas las imágenes, que el participante del programa de Sandra Barneda no ha podido soportarlo, se ha levantado y ha asegurado que se negaba a verlo.

“Yo no voy a verlo”, ha dicho, mientras quitaba la Tablet del atril en el que estaba apoyada. Un gesto que no ha tardado en recibir un ‘toque de atención’ por parte de la presentadora del programa de Telecinco: “Colócala donde tiene que ir”, le ha dicho ella. Una vez colocada en su sitio, el joven ha seguido con una 'huida' que recordaba a la que ya protagonizó hace unas semanas.

“Ya sé lo que voy a ver y no quiero, no puedo verlo. Lo siento, Sandra, pero no puedo ver eso, me es imposible. Qué puto asco, todo el día así desde la primera hoguera”, declaraba él, mientras se escuchaban de fondo los gemidos de una Claudia que se dejaba llevar como si no hubiera un mañana con Gerard Arias.

El sonido que se escuchaba de fondo era el de dos personas que se entregaban a la pasión, mientras que la realidad que se estaba viviendo en la hoguera mixta era de todo menos placentera. Gilbert no podía más y ese dolor le ha llevado a tomar una decisión irrevocable, al tiempo que le fuego de la hoguera ardía más que nunca.

La reacción de Gilbert a la noche de pasión de Claudia y Gerard

Como no podía ser de otra manera, la reacción de Gilbert a las imágenes más íntimas de su novia no ha tardado en darse. Con mucha contundencia, el joven se ha mostrado muy dolido y no ha dudado en decir todo lo que pensaba de ella.