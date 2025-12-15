Lorena Romera Ana Carrillo 15 DIC 2025 - 16:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha pronunciado sobre la futura paternidad de Álvaro Rubio junto a Mayeli Díaz

Montoya habla en exclusiva sobre su relación con Anita Williams: "Estamos en un punto bastante bueno"

Álvaro Rubio anunció en su 'hoguera de las consecuencias' que Mayeli Díaz está embarazada y que esperan su primer hijo en común, dejando muy sorprendida a Sandra Barneda. En la alfombra roja de los Premios Ídolo 2025 hemos tenido la oportunidad de hablar en exclusiva con Montoya, al que le hemos preguntado por la paternidad del que fuera su compañero de edición en 'La isla de las tentaciones'.

El de Utrera tiene claro que el participante de 'La isla de las tentaciones' por partida doble -viajó a República Domicana para la octava edición y ha repetido en la novena-, "será un buen padre, seguro". Aunque él no tiene hijos, sí que sabe lo que se siente. Durante su relación con Anita Williams, pudo establecer una relación muy estrecha con Thiago, su hijo de cuatro años, fruto de una relación previa a él.

"Un niño te cambia la vida", ha señalado el exconcursante de 'Supervivientes', que ha hecho balance sobre cómo cree que le cambiará la vida a Álvaro Rubio tras el nacimiento de su hijo en común con Mayeli Díaz, con la que vivió una intensa y desgarradora 'hoguera de las consecuencias'. "Yo espero que le cambie la vida para bien y que le vaya muy bien", ha señalado Montoya en declaraciones exclusivas, dando detalles sobre esta paternidad de su compañero de edición.

La paternidad de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz

El exnovio de Alba García se sinceró en 'El debate de las tentaciones' con la presentadora acerca de su futura paternidad y no pudo evitar las lágrimas. "Es algo que ha venido y, cuando las cosas vienen así, hay que madurar. He cometido muchos errores a lo largo de mi vida y voy a hacer todo lo posible porque esto no sea un error”, apuntaba el joven, que ha sido protagonista de uno de los momentos más inesperados de la edición.