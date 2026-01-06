Pedro Jiménez 06 ENE 2026 - 23:30h.

Además, el modelo le ha aconsejado a Gilbert tras responder a las preguntas de este sobre Claudia: no te lo pierdas

¿Las tentaciones sacan a la luz necesidades no cubiertas? Los colaboradores lo tienen claro: "Cuando piensas en otra persona…"

Compartir







La entrada de Gerard a su hoguera de solteros no ha podido ser más icónica. El modelo de Tomelloso ha entrado con dos maletas repletas de imágenes inéditas de él con Claudia en 'Villa Playa', puesto que no ha dado tiempo a ver todo lo que han hecho ambos en su estancia en República Dominicana, por lo que el soltero lo ha llevado a modo de recordatorio. "¿Me echáis una mano, que esto pesa mucho? ¿Una manita?", ha dicho Gerard tras entrar a la hoguera, nada más ver a los solteros.

Además, Gerard le ha explicado a Gilbert el motivo de por qué ha ido pintado a la hoguera con una especie de bigote en cada una de sus mejillas: la razón es por el mote que tienen Gilbert y Claudia, llamándose "ratoncito" y "ratoncita" mutuamente: "Creo que ha cambiado un ratoncito por un 'ratón Tomellosero'. He venido con los bigotes de ratón". Gilbert ha sacado el lado más cómico de la situación, asegurando que le había hecho gracia, mientras que otros como Juanpi se han mostrado más críticos: "Va para la basura, como un ratón".

Tras este primer momento de tensión, Gerard ha confesado que tanto Gilbert como Claudia le deberían de dar las gracias porque les ha "abierto los ojos" en su relación: "Le faltaba chispa (a Claudia), cosa que le he dado yo. Es mejor que aquí os hayáis dado cuenta, porque si me la encuentro de vacaciones en Benidorm hubiera pasado y no te hubieras enterado".

La discusión salpica a Darío

Por otro lado, Gerard ha tachado a Gilbert de "mosquita muerta" y ha atizado también a Darío: "Tú eres el más pringado de los cuatro. Directamente ni te metas, porque has perdido una relación de 11 años".

Las respuestas de Gerard ante las preguntas de Gilbert

Tras este momento de tensión, Gilbert ha tenido la oportunidad de hacerle alguna pregunta que otra a Gerard. La primera de ellas ha sido si tiene pensado conocer a Claudia fuera, a lo que este ha confesado que sí, puesto que le ha "gustado todo lo que ha visto de ella".

Además, Gilbert le ha preguntado si Claudia ha dado por finalizada ya su relación con Gilbert: "Sí, desde el día que me conoció ya lo hizo", ha respondido Gerard. Unas palabras que Gilbert no se ha creído del todo: "Luego se arrepentirá y me vendrá llorando".

Antes de la tercera pregunta, Gerard le ha tachado a Gilbert como alguien con "poco carácter", puesto que le ha "quitado a Claudia" y no "está enfadado": "Te vale todo y en parte has perdido a Claudia por eso, porque te falta carácter". Pero Gilbert no está de acuerdo en eso, puesto que cree que la culpa es de Claudia por no haberse resistido a la tentación.

Por último, Gilbert le ha formulado una última pregunta a Gerard, clave y determinante de cara a su inminente hoguera de confrontación: ¿quieres saber cuál es? ¡dale play al vídeo y descúbrela!