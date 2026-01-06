Pedro Jiménez 06 ENE 2026 - 23:00h.

El tremendo estallido de Darío al descubrir que Almudena y Borja se han besado en 'La isla de las tentaciones 9': “¿Se ha aguantado a que yo lo haga?”

Los encuentros de los solteros con los chicos están siendo de todo menos tranquilos, y no es para menos. Son muchos los días que llevan las parejas separados y la tensión se masca en el ambiente en unos reencuentros llenos de reproches, confesiones y palabras subidas de tono. Durante la entrega de este martes de 'La isla de las tentaciones 9', previa al pistoletazo de salida de las hogueras finales, Darío no ha podido evitar estallar ante un Borja que se ha sincerado en todo momento sobre lo que piensa de la relación que tiene con Almudena.

Y es que según Darío, ha sido "el mejor hombre del mundo" con Almudena, algo que ha sido rebatido por Borja: "Tu novia no dice lo mismo. Dice que le falta cariño y detalles en su relación". Además, el soltero le ha echado en cara que la ha "respetado y valorado" más que él en lo poco que ha estado en 'La isla de las tentaciones 9', provocando esto último un tremendo estallido en Darío: "¡Cuando lleves 11 años me cuentas!", lo que para Borja no es justificación.

Un Borja que le ha mencionado que debe de tener "valores" a pesar de que llevar tanto con una persona: "Me gustaría una relación como la tuya, pero cuidándola y respetándola hasta el último día". La tensión ha estallado en este último intercambio de palabras entre Darío y el soltero, ambos muy pero que muy alterados.

Sin duda, si hay una tónica que se ha repetido a lo largo de este reencuentro entre Borja y Darío ha sido el del soltero reprochándole una y otra vez al andaluz lo que ha hecho en su villa con Cristina, mientras que Darío ha justificado una y otra vez sus acciones asegurando que "se ha dado cuenta de cosas", acabando más de una vez desesperado y fuera de sí por sus continuas y sucesivas justificaciones ante Borja.

Darío explica el significado del famoso 'patito'

La actitud de Borja al reencontrarse con Darío en la hoguera no ha podido ser más desafiante: el soltero quemaría unas velas en una tarta con algún que otro objeto muy preciado por Darío y Almudena... ¡nada más y nada menos que el famoso 'patito' que se intercambiaron antes de comenzar su aventura en República Dominicana! Además, Borja le lanzaba un dardo a Darío utilizando las velas para ello: "Esto es el 12 aniversario que no vas a cumplir con ella".

Pero sin duda, a Darío le molestaría y mucho que el 'patito' acabara quemado, un "simbolo de respeto" entre él y Almudena: "Eres un pelele. El pato era un símbolo de nosotros, para toda la vida. Le regalé uno y ella a mí otro vestido de mujer", ha contado Darío. Y es que hay que recordar que Almudena tiró un día el pato al agua desesperada y en el regreso de una de sus hogueras al ver la actitud que Darío tenía con Cristina en su villa, otorgando así una gran baza a Borja de cara a una posible hoguera con Darío. Baza que Borja no ha dudado en utilizar.

Más adelante, Darío ha acabado tirando el 'patito' a la hoguera, producto del gran enfado que le habían ocasionado sus continuos enfrentamientos con Borja.