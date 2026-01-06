'La isla de las tentaciones' vuelve a evidenciar el debate sobre si la infidelidad se juzga de forma distinta según el género, una cuestión que los colaboradores de 'Vamos a ver' analizan a partir de lo que se ve en el reality

'La isla de las tentaciones' no solo pone a prueba a las parejas, también expone cómo se juzga la infidelidad cuando ocurre ante millones de espectadores. A partir de lo que se ve en el reality, los colaboradores de 'Vamos a ver' han reflexionado en exclusiva para esta web sobre si existe un doble rasero según quién cruce la línea.

Adriana Dorronsoro apunta a que el programa evidencia una diferencia clara en el juicio social: mientras que ciertas actitudes masculinas se normalizan, las mujeres que caen en la tentación suelen recibir críticas mucho más duras. Una percepción que, según señala, se repite cada temporada en redes y debates posteriores a las hogueras. Una lectura distinta es la que plantea Pepe del Real, que considera que 'La isla de las tentaciones' también desmonta estereotipos y deja ver que las críticas más severas muchas veces parten del propio entorno femenino. Para él, el reality funciona como un escaparate donde se reflejan prejuicios que ya existen fuera del programa.

Por su parte, Giovanna González apuesta por una visión más neutral y defiende que, dentro de la isla, una infidelidad debería valorarse igual independientemente de quién la cometa, una postura que choca con la polarización que suele generar el formato.

Un debate que confirma que 'La isla de las tentaciones' va más allá del entretenimiento: el programa se convierte en un espejo de cómo la sociedad juzga el deseo, la traición y el género cuando las relaciones se ponen al límite.

Dale play y únete al debate.

