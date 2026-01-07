Programas completos
'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 24, completo
Sandra Barneda abandona la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' ante el descontrolado cara a cara de Almudena y Cristina: “Yo no aguanto esto”
Borja, el tentador de Almudena, protagoniza un intenso cara a cara con Darío. Por su parte, las chicas se enfrentan a las tentadoras de sus parejas, y el choque entre Almudena y Cristina provoca que Sandra Barneda abandone la hoguera. Además, comienza la recta final del programa y las parejas se despiden de los solteros.
Todo esto en un programa en donde, sin duda, la tensión adquiere un papel protagonista, debido a que las hogueras finales están ya al llegar y todo está que arde. Y no es para menos: las solteras no se han echado en ningún momento para atrás en su reencuentro con las chicas, lo que ha provocado enfados y peleas de todos los colores.