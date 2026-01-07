'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 24, completo

¡No te pierdas el último programa de 'La isla de las tentaciones 9', al completo!

Sandra Barneda abandona la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' ante el descontrolado cara a cara de Almudena y Cristina: “Yo no aguanto esto”

Borja, el tentador de Almudena, protagoniza un intenso cara a cara con Darío. Por su parte, las chicas se enfrentan a las tentadoras de sus parejas, y el choque entre Almudena y Cristina provoca que Sandra Barneda abandone la hoguera. Además, comienza la recta final del programa y las parejas se despiden de los solteros.

Todo esto en un programa en donde, sin duda, la tensión adquiere un papel protagonista, debido a que las hogueras finales están ya al llegar y todo está que arde. Y no es para menos: las solteras no se han echado en ningún momento para atrás en su reencuentro con las chicas, lo que ha provocado enfados y peleas de todos los colores.