'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 24, completo

P24 - El cara a cara de Borja y Darío y el abandono de Sandra Barneda La isla de las tentaciones Temporada 9 Programa 24
Borja, el tentador de Almudena, protagoniza un intenso cara a cara con Darío. Por su parte, las chicas se enfrentan a las tentadoras de sus parejas, y el choque entre Almudena y Cristina provoca que Sandra Barneda abandone la hoguera. Además, comienza la recta final del programa y las parejas se despiden de los solteros.

Todo esto en un programa en donde, sin duda, la tensión adquiere un papel protagonista, debido a que las hogueras finales están ya al llegar y todo está que arde. Y no es para menos: las solteras no se han echado en ningún momento para atrás en su reencuentro con las chicas, lo que ha provocado enfados y peleas de todos los colores.

