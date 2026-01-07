Antes de que el fuego decida, en 'Vamos a ver' ya se mojan: los colaboradores analizan las hogueras finales y avisan de que no todas las decisiones tendrán final feliz fuera

El papel de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9', según los colaboradores: "Imprescindible"

Tras un programa en el que los últimos encuentros entre solteros, solteras y parejas han elevado la tensión al máximo, 'La isla de las tentaciones 9' entra en su momento decisivo. Las hogueras finales ya están aquí y con ellas llegan decisiones irreversibles que pondrán punto final a la aventura en República Dominicana.

Antes de que el fuego dicte sentencia, en 'Vamos a ver' los colaboradores han querido adelantarse a lo que está por venir. Y lo han hecho en exclusiva para esta web. No para destripar decisiones, sino para interpretar el momento emocional de cada pareja, leer entre líneas y poner sobre la mesa una pregunta clave: qué tipo de final tiene más sentido para cada historia.

Juanpi y Sandra: cuando la decisión pesa más que el camino

Su hoguera será la primera en resolverse y llega tras una confrontación especialmente intensa. En plató, Adriana Dorronsoro, Giovanna González y Pepe del Real coinciden en que no se trata solo de elegir cómo salir, sino de qué mensaje deja esa decisión después de todo lo vivido. Una hoguera que se analiza desde las consecuencias.

Andrea y Enrique: poco tiempo, muchas cuentas pendientes

Aunque su paso por las villas ha sido breve, los colaboradores subrayan que eso no ha impedido que se acumulen silencios, reproches y emociones contenidas. Su reencuentro se interpreta como uno de esos casos en los que el tiempo no mide la intensidad, y donde la hoguera puede servir tanto para cerrar como para abrir heridas.

Claudia y Gilbert: una montaña rusa hasta el final

Su hoguera se presenta como el reflejo exacto de su aventura: altibajos constantes y una carga emocional difícil de gestionar. Los colaboradores analizan esta historia desde el desgaste, desde lo que ocurre cuando una relación llega a la hoguera más cansada que enfadada, y cuando cualquier desenlace es posible.

Almudena y Darío: una hoguera muy esperada

Es, sin duda, la hoguera que más expectativas genera. Los colaboradores coinciden en que aquí no se espera un diálogo conciliador, sino un cara a cara definitivo, de esos que marcan un antes y un después. Una confrontación que se lee más como un ajuste de cuentas emocional que como una simple decisión de pareja.

Más allá de quién salga con quién, en 'Vamos a ver' el foco está puesto en otra cuestión: qué finales tienen recorrido fuera y cuáles se entienden como una reacción al momento. Porque las hogueras finales no solo cierran una etapa, abren otra muy distinta, lejos de las villas y bajo la mirada del público.

Las opiniones están sobre la mesa. Las interpretaciones, claras. Ahora solo falta que el fuego haga su trabajo. Dale play y únete al debate.