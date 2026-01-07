Las hogueras de los solteros y solteras frente a las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' ha provocado que Sandra Barneda abandone abatida una de las hogueras

La decisión final de Juanpi y Sandra, según Kike Calleja: "La que más vale ahí es Sandra"

'La isla de las tentaciones 9' enfrenta su recta final con sus últimas hogueras que están dejando sin palabras a los telespectadores del programa. Las hogueras mixtas trajeron nuevos enfrentamientos, pero esta vez entre los miembros de las diferentes parejas que han ido a poner a prueba su amor. Darío descubrió delante de Sandra y Andrea que Almudena se ha besado con Borja, lo que provocó un gran enfado en el andaluz: "Mira lo graciosos que sois ahí, os reías mucho, ¿no? Os ha gustado, ¿no?", preguntaba atónito a las compañeras de su novia.

Antes de reencontrarse nuevamente con sus parejas, Sandra, Juanpi, Darío, Almudena, Andrea, Enrique, Claudia y Gilbert se han enfrentado cara a cara con la tentación en las hogueras de los solteros donde los reproches, los insultos y el tono elevado de voz han sido los grandes protagonistas provocando incluso que la propia Sandra Barneda abandone la hoguera, una situación nunca vista hasta ahora en las ocho ediciones anteriores.

¿Han sido las hogueras de los solteros y solteras más intensas que en otras ediciones?

Las hogueras de los solteros versus parejas han sido de alto voltaje. Borja y Darío tuvieron un fuerte enfrentamiento que también sufrieron Almudena y Cristina. La soltera favorita de Darío le lanzó un anillo a la andaluza confesándole que la intención de su novio era pedirle matrimonio al final de esta experiencia, un dato que dejó "fuera de juego" a Almudena como ella misma reveló.

Los tertulianos de 'Vamos a ver' como son Giovanna González, Adriana Dorronsoro, Kike Calleja o Pepe del Real han dado su opinión al respecto coincidiendo en que en todas las ediciones este tipo de hogueras son de alto voltaje: "Creo que han pasado mucho más los límites en cuanto a ser faltosos. Pero tanto ellos como ellas, porque tela la hoguera de las chicas. Lo que pasa es que es verdad que estos estaban también muy alterados", ha señalado Giovanna.

¿Qué habrá pasado entre Helena y Rodri?

El reencuentro entre Helena y Rodri en 'La isla de las tentaciones 9' fue uno de los momentos más intensos de la temporada. Durante la hoguera final, Helena decidió irse con Barranco, dejando a Rodri profundamente afectado después de confesar que todavía la quería. Esta decisión provocó una fuerte reacción emocional en Rodri, que se mostró roto y dolido al ver las imágenes de cama de Helena con su soltero favorito.

Aunque a primera vista la historia parecía cerrarse con Helena iniciando una nueva etapa y Rodri abandonando el programa hundido, los colaboradores del formato, como Kike Calleja, han sugerido que la historia podría no haber terminado fuera de cámaras. Calleja señala que muchas decisiones dentro del reality están influenciadas por emociones extremas y que el verdadero desenlace de una pareja no siempre se ve delante de la hoguera. Rodri mismo ha reconocido que lo que más le dolió no fue que Helena se acostase con Barranco, sino ver que él se reía de él durante esos momentos. Dentro de muy poco podremos ver el reencuentro de la pareja tras su salida del reality y descubrir toda la verdad.

¡Dale play a los vídeos y no te pierdas lo que piensan los colaboradores!