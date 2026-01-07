Sandra Barneda ha protagonizado un momento nunca antes visto abandonando una de las hogueras tras verse sobrepasada por la situación

Pepe del Real cree que la infidelidad se juzga distinto por género en 'La isla de las tentaciones': “Ellas son más críticas”

En ‘La isla de las tentaciones 9’, Sandra Barneda no solo ha ejercido como presentadora: su papel se ha convertido en uno de los ejes de las diferentes tramas y de la tensión que se ha vivido dentro del reality. A lo largo de las emisiones, la presentadora ha tenido que enfrentarse a varios momentos en los que el comportamiento de los participantes ha superado los límites esperados, obligándola a intervenir con firmeza para moderar discusiones y mantener el orden.

Desde las primeras noches en las hogueras, la catalana ha mostrado una actitud tajante al reprender a concursantes que no respetaban las reglas del formato ni la convivencia. En uno de los enfrentamientos más recordados, tuvo que levantar la voz y pedir silencio para cortar un cruce de acusaciones entre novios y novias que amenazaba con salirse de control.

El punto álgido de su protagonismo llegó en la última hoguera de solteras, cuando la tensión entre Almudena, Cristina y otras participantes escaló hasta un nivel en el que Barneda no pudo mantenerse impasible. La acumulación de insultos y faltas de respeto desencadenó una reacción inusual: la presentadora decidió abandonar temporalmente la hoguera y dirigirse a la playa, visiblemente sobrepasada por la situación.

Almudena, una de las protagonistas del conflicto, la siguió hasta la arena para pedirle disculpas y tranquilizarla, lo que finalmente llevó a Barneda a volver y retomar su papel de moderadora.

Este episodio ha generado conversación entre seguidores y medios, que destacan cómo la presión y el descontrol en algunas hogueras han llevado a la presentadora a mostrar su lado más humano, recordando que incluso ella tiene límites ante comportamientos irrespetuosos.

¿Cómo valoran los colaboradores el papel de la presentadora?

Los colaboradores de 'Vamos a ver' están conmocionados por las últimas hogueras que hemos visto en 'La isla de las tentaciones 9'. Las caras de Sandra Barneda ante algunas situaciones son ya un clásico de cada edición, pero el comportamiento de los concursantes ha logrado agotar su paciencia. Adriana Dorronsoro, que sabe muy bien lo que implica ser presentadora de un programa, alaba la postura de su compañera de profesión en situaciones tan tensas: "Ha tenido momentos muy complicados y ha sabido salir de ellos muy bien. Así que Sandra, chapó porque lo has hecho genial".

Una opinión que también ha sido compartida por sus compañeros tertulianos, Pepe del Real, Kike Calleja y Giovanna González.

El veredicto de los colaboradores sobre las parejas que se van con sus solteros favoritos

Los colaboradores del programa ‘Vamos a ver’ han analizado sin pelos en la lengua el fenómeno de las parejas que deciden abandonar ‘La isla de las tentaciones 9’ acompañadas de un soltero o soltera, y lo que hay detrás de estas decisiones no termina de convencerles. Según el análisis de tertulianos como Pepe del Real, estas relaciones que parecen finales felices en pantalla suelen ser, en realidad, “amores de verano caribeño”: intensos, impulsivos y con poca probabilidad de durar fuera del reality.

En la misma línea, Adriana Dorronsoro destaca un factor que se repite edición tras edición: el miedo a estar solo. En un entorno tan extremo como el de República Dominicana, este miedo se intensifica, y algunas personas prefieren empezar una nueva relación con una persona que les ha mostrado cariño inmediato, antes que enfrentarse a la soledad tras romper con su pareja original.

