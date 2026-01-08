Belén Rodríguez, entra en la casa

Manuel González es concursante oficial de 'GH DÚO' y entra en la casa donde formará trío con Anita y otro concursante más cuya identidad aún se desconoce. "Volver a entrar aquí es un sueño cumplido por dos. Me tatué el logo de 'GH' y las coordenadas de la casa de Guadalix, ahora me tatuaré la de Tres Cantos", comenta el concursante. Manuel entra en la sala donde se encuentra Anita, le da las "buenas noches" y Anita le ignora completamente.

"Quiero que sepas que no tengo rabia hacia ti ni he hecho nada para hacerte daño. No quiero que estés mal por tenerme al lado", dice Manuel ante el silencio de Anita, y ella responde: "Es mentira, si me has hecho muchas cosas malas. Pero si eres mi dúo tenemos que darlo todo para ganar las pruebas así que...". "Mira por donde volvemos a ser compañeros de piso...", responde Manuel. "A mi lo que me jode es que hablé contigo y te dije que no quería nada contigo porque seguía enamorado de él (Montoya) y tú llegaste al reencuentro diciendo todo lo contrario, qué quieres que te diga", añade Anita y Manuel contesta: "Yo contigo me lo pasé muy bien y ya está, pero yo el otro día escuché una entrevista tuya diciendo que te doy asco, pues tú no me das asco". "Tú no me das asco, me da asco las actitudes que tienes. El otro día también te reíste de una foto de Montoya en redes sociales. Qué me estás contando...", termina Anita.