GH DÚO, en directo: última hora de la entrada de los concursantes a la casa
Esta noche, descubriremos en el estreno de 'GH DÚO' la identidad del resto de concursantes confirmados y quiénes formarán los dúos y tríos de la edición
¡Arranca la cuarta edición de 'GH DÚO'!, y lo hace con una gala de estreno por todo lo alto con los primeros concursantes confirmados: Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Cristina Piaget, Sonia Madoc y Mario Jefferson, y un nuevo famoso que regresa tras cuatro años alejado de la televisión. Esta noche, Jorge Javier Vázquez conducirá esta gala inaugural en la que descubriremos el resto de concursantes y quiénes formarán los dúos y tríos de la edición.
Además, tendrá lugar el primer juego del concurso que pondrá a prueba la habilidad y la destreza de los concursantes. Los ganadores podrán instalarse en la suite, una estancia especial de la casa con multitud de privilegios.
Belén Rodríguez, entra en la casa
Belén Rodríguez entra en la casa de 'GH DÚO' a través de una escotilla del dormitorio principal y JJ avanza: "Formará un trío y uno de sus integrantes será una ex pareja de Belén". "Este es el primer reality de mi vida y será el último, porque a estas alturas no me voy a convertir en realitera. Llevo un año dedicándome a mi misma, y necesito despejarme, disfrutar de otras personas y depegarme un poco de mí", comenta Belén que se encuentra con Carmen Borrego de primeras. Ambas concursantes se saludan y Carmen le cuenta que se ha reencontrado con su hijo y con Payasín: "Payasín ha venido en son de paz pero a mí es que su casa me da miedo". Belén: "Has visto que hay diez camas, y que estas camas son incomodísimas...", y Carmen responde: "Pues la suite es la pera, y hay tres camas grandes".
Carmen Borrego y Payasín, juntos
JJ pide a Carmen Borrego que cierre los ojos para descubrir quién es su dúo, pero detrás suyo aparece Payasín con una tarta preparada. Carmen se da la vuelta y descubre a Payasín: "No, no. Tú y yo somos amigos ya, no me vayas a dar un tartazo". Payasín le da la mano y le ofrece un trozo de tarta para que la pruebe, ella lo rechaza y JJ avanza que es su dúo después de poner unas imágenes recordando el tartazo que el payaso le dio en el pasado. "No puede ser, cómo va a ser mi dúo... Pero vamos, yo encantada", dice Carmen Borrego antes de que JJ desvele que se trata de una broma y que Payasín ha ido a la casa para apoyarla y animarla. "En breve, conocerás a tu auténtico dúo", avanza JJ.
Cristina, entra en plató desfilando
La top model internacional, Cristina Piaget, entra en el plató de 'GH DÚO' desfilando tal y como lo hacía en su época dorada durante los años noventa. "Estoy abierta al amor, pero tiene que ser más joven que yo indiscutiblemente", avanza Cristina en su vídeo de presentación. JJ le agradece que haya decidido entrar en la casa y que le sorprende "la ganas" que tiene por empezar la aventura. "Me encantan los nuevos retos y estoy muy ilusionada", comenta Cristina que ya pone rumbo a la casa de Tres Cantos.
Así ha sido la entrada de las ganadoras en plató
Manuel González, forma trío con Anita
Manuel González es concursante oficial de 'GH DÚO' y entra en la casa donde formará trío con Anita y otro concursante más cuya identidad aún se desconoce. "Volver a entrar aquí es un sueño cumplido por dos. Me tatué el logo de 'GH' y las coordenadas de la casa de Guadalix, ahora me tatuaré la de Tres Cantos", comenta el concursante. Manuel entra en la sala donde se encuentra Anita, le da las "buenas noches" y Anita le ignora completamente.
"Quiero que sepas que no tengo rabia hacia ti ni he hecho nada para hacerte daño. No quiero que estés mal por tenerme al lado", dice Manuel ante el silencio de Anita, y ella responde: "Es mentira, si me has hecho muchas cosas malas. Pero si eres mi dúo tenemos que darlo todo para ganar las pruebas así que...". "Mira por donde volvemos a ser compañeros de piso...", responde Manuel. "A mi lo que me jode es que hablé contigo y te dije que no quería nada contigo porque seguía enamorado de él (Montoya) y tú llegaste al reencuentro diciendo todo lo contrario, qué quieres que te diga", añade Anita y Manuel contesta: "Yo contigo me lo pasé muy bien y ya está, pero yo el otro día escuché una entrevista tuya diciendo que te doy asco, pues tú no me das asco". "Tú no me das asco, me da asco las actitudes que tienes. El otro día también te reíste de una foto de Montoya en redes sociales. Qué me estás contando...", termina Anita.
Antonio Canales, entra en plató bailando
Antonio Canales entra en plató por todo lo alto bailando flamenco junto a dos bailarinas. JJ le da las gracias por querer participar en esta edición y adelanta que tiene un secreto relacionado con la Casa Real que está dispuesto a contar. "A ti te lo contaré, Jorge", adelanta el concursante que pone rumbo a la casa de Tres Cantos.
Carmen, se reencuentra con su hijo José María Almoguera
Carmen Borrego entra en la casa de 'GH DÚO' y descubre la nueva suite: una estancia privilegiada que sólo disfrutarán los ganadores del juego de esta noche y que contará con ventajas como camas confortables, comida ilimitada, y acceso exclusivo a la cocina y al gimnasio.
"Entro para que la gente conozca a Carmen Borrego y dejar de ser la hermana de Terelu, la tia de Alejadra, la madre de José María y la suegra de María La Jerezana", cuenta Carmen en su vídeo de presentación. "'GH DÚO' hizo magia conmigo porque cuando entré mi hijo no estábamos bien y lo solucionamos", revela la concursante cuando de repente entra su hijo José María Almoguera en la suite. "Lo que ha unido 'GH' no lo puede separar nadie", dice José María al reencontrarse con su madre: "Tienes que vivir la experiencia porque el día que salgas querrás volver a entrar. Diviértete y se tu misma". "Ojalá lo consiga porque también es un reto para mí. Y ojalá esta sea mi habitación porque es muy bonita", responde Carmen y JJ añade: "Carmen Borrego, cuanto peor estes tú mejor lo pasamos nosotros".
Anita, entra en la casa
Anita Williams entra en la casa de 'GH DÚO' y adelanta: "Quiero que me conozcan por mi misma y no por otras personas. Mi corazón está cerrado por obras. Estoy aquí por mi hijo". La concursante se encuentra con dos pulsadores en la sala donde se encuentra y pulsa uno de ellos. "La persona que creo que va a entrar lo ha ido contando por todo su pueblo, así que sorpresa, sopresa, no es", confiesa Anita y añade: "No creo que entre Montoya. Tal y como están las cosas lo mejor es que haya distancia entre ambos. La relación es nula, tenemos una relación cordial". En breve, Anita conocerá a su dúo.
GH DÚO Express
Jorge Javier Vázquez abre las puertas del plató de la cuarta edición de 'GH DÚO' y desvela las primeras sorpresas. La casa de Tres Cantos se ha convertido en un campamento de montaña sin ningún tipo de privilegio, solo los ganadores del juego de esta noche podrán disfrutar de la suite y de los primeras recompensas de la edición. En el jardín de la casa, se muestra una gran caja que esconde a un concursante, el cual lleva más de cuatro años alejado de la televisión: "esta noche se libera a la bestia en 'GH DÚO'", adelanta el presentador.
María Jesús Ruíz y Lucía Sánchez, las ganadoras de la primera y segunda edición del reality, entran en plató para mostrar cómo va a ser el juego que tendrán que disputar los concursantes para entrar en la suite.