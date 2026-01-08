Ana Carrillo 08 ENE 2026 - 19:55h.

Anita Williams, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', le ha hecho una promesa a su hijo en su despedida

Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'

Cuando anunció que es una de las concursantes de 'GH DÚO', Anita Williams reveló que había tomado la decisión de participar en el concurso pensando en el futuro de su hijo Thiago, fruto de una relación anterior a la que tuvo con Montoya, su ahora exnovio y la persona junto a la que saltó a la fama en 'La isla de las tentaciones'.

Para la también exconcursante de 'Supervivientes', su hijo es lo más importante y ha compartido la despedida antes de entrar en la casa de Tres Cantos para vivir la experiencia de 'Gran Hermano' junto a otros famosos como Carmen Borrego, Belén Rodríguez, Sonia Madoc, Raquel Salazar, Antonio Canales, Cristina Piaget o Mario Jefferson.

Anita ha compartido un vídeo en el que aparece dándole besos a su hijo antes de marcharse a Madrid para vivir 'la vida en directo' en el que va a ser su tercer reality. En su post también ha añadido una foto en la que aparecen abrazados en el momento exacto de la despedida y le ha escrito una larga carta abierta en la que le promete que le llevará de viaje "a Disney" cuando termine su paso por 'GH DÚO': "Voy a volver pronto".

"Aunque a veces la vida nos separe un poquito, nunca hay un solo segundo en el que estés lejos de mi corazón ni de mi cabeza. El año pasado la mami se fue a grabar 'Supervivientes' y estuvimos tres meses y medio separados. Fue durísimo. Te pensaba cada día, te echaba de menos cada noche, y todo lo que hacía lo hacía pensando en ti. Tenemos una familia enorme. Una familia que somos uno solo. Que te cuida, que te protege y que te abraza cuando la mami está treballant [trabajando]. La mami todo lo que hace es por ti", ha escrito la catalana en su post.

"Cuando me veas en la tele, salúdame. Salúdame con la mano bien alta, como tú sabes. Yo te voy a estar mirando y pensando en ti, aunque no me veas. Por la noche, antes de dormir, haz nuestro cohete con el calcetín, como hacemos juntos y el perrito con las sombras, se lo dices a la nonna [abuela], y el cohete le das un besito y lo lanzas fuerte y así tu beso llega hasta la tele de la mami. Yo haré lo mismo pensando en ti, para que se encuentren en el aire", ha añadido Anita, que le ha agradecido a su hijo que sea su motor.

"Gracias por ser tan valiente. Gracias por ser mi motor. Gracias por ser mi razón. Gracias por ser mi vida. Gracias por ser mi todo. Te amo hasta el infinito y mas allá. Hoy, mañana y siempre. Tu mami", ha sentenciado la ex de Montoya, que espera llegar a la final de 'GH DÚO' y reencontrarse con su hijo entre "muchos abrazos" al término de la experiencia.