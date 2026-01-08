Unplugged 08 ENE 2026 - 09:56h.

La amistad de Carmen Borrego y Belén Rodríguez se enfrió por un conflicto que tuvo lugar en 2022

Carmen Borrego y Belén Rodríguez entran reconciliadas a la casa de ‘GH DÚO’, lo que significa que podrían haberse recuperado casi al 100% de la crisis que ha atravesado su relación hasta hace muy poco tiempo. Un conflicto que estalló en Telecinco en el año 2022 y que dejó su amistad de lo más tocada.

A pocas horas de que dé comienzo la nueva edición del reality show de la cadena amiga, en ‘Unplugged’ queremos recordar cuál fue el motivo por el que la hija de María Teresa Campos y la colaboradora se distanciaron después de treinta años siendo como hermanas.

Carmen Borrego y su distanciamiento con Belén Rodríguez

En el año 2022, una frase hizo que se tensara la cuerda entre Carmen Borrego y Belén Rodríguez. La hermana de Terelu Campos aseguró en el programa ‘Sálvame’ que había tenido “miedo” de su amiga en el pasado y reveló el motivo.

Ante el resto de los colaboradores del que era el programa de las tardes de Telecinco, la ahora concursante de ‘GH DÚO’ y relató un episodio que vivió en su vida y que le hizo perder la confianza en la que había sido como su hermana.

“Le he tenido miedo en una época de mi vida porque hoy es amiguísima mía y mañana deja de serlo. A mí eso me producía ansiedad”, explicaba, asegurando que Belén Rodríguez estaba bien con ella un día y, al siguiente, la bloqueaba en su móvil.

Que la madre de José María Almoguera diera esas declaraciones en televisión y confesara que temía a la tertuliana fue la gota que colmó el vaso. A Belén Rodríguez no le sentaron bien esas palabras y no dudó en bloquearla, cortando así todo tipo de contacto con ella.

Un acto que tampoco se tomó bien Carmen Borrego, que no dudó en explayarse en ‘Sálvame’ y terminar de contar toda la historia. Harta de los vaivenes en la relación con su amiga, tomó la decisión de hablar alto y claro, contando todo con pelos y señales.

Mirando a cámara y muy contundente, la hija de María Teresa Campos relató el episodio por el que empezó a tener miedo a Belén Rodríguez: “Ella iba a ir a un programa de televisión en el que yo no tenía nada que ver. La llamaron y le dijeron que no iba y me hizo a mí responsable”, relataba ella.

Esas palabras, sumadas a otros acontecimientos televisivos en los que también estuvo involucrada Terelu Campos, terminaron por tensar la cuerda entre ellas y hay que decir que la relación entre ellas ha estado pendiente de un hilo hasta hace muy poco. ¿Será verdad que entran en su mejor momento a ‘GH DÚO’? ¿Volverán a reavivarse los conflictos en el interior de la casa de Tres Cantos? ¡Se viene un reencuentro potente!