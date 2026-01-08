Ana Carrillo 08 ENE 2026 - 13:08h.

Almudena se ha sincerado con sus seguidores de Instagram tras la emisión en Telecinco de su hoguera final con Darío

Las decisiones de las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' en las hogueras finales

Compartir







Almudena Porras y Darío Linero vivieron una dolorosa hoguera final en 'La isla de las tentaciones 9', en la que tuvieron que tomar la complicada decisión de seguir juntos o abandonar la experiencia por separado tras once años de relación. Ella aseguró que seguía enamorada de él pese al dolor que le había provocado al dejarse llevar con Cristina Cebral y al decir que consideraba que continuaba en su relación de once años "por costumbre" y por no hacer daño a sus respectivas familias, pero él le confesó que no era feliz a su lado y se sentía "atosigado" porque salir con sus amigos implicaba tener con ella una fuerte discusión.

La amiga de Sandra Barrios se mostró devastada, porque no comprendía la razón por la que su pareja durante tanto tiempo no le había sido sincera fuera y le había hecho sufrir tanto en el programa al dejarse llevar con su tentadora favorita, Cristina Cebral. Además, le dijo que el momento en el que se lo había "cargado" todo fue cuando la tentadora canario le llevó un anillo a la hoguera de solteras: ese anillo es el que Darío había comprado para pedirle matrimonio a Almudena si salían juntos de la hoguera final.

Un hoguera que fue muy dolorosa para ambos, pero especialmente para Almudena, que confesó que ella sí que era feliz al lado de Darío y que le había resultado muy duro descubrir que él no lo era en su relación. Unas horas después de la emisión de la hoguera en Telecinco, la malagueña ha reaparecido en Instagram para emitir un comunicado en el que explica cómo se siente tras haber visto en televisión su enfrentamiento con Darío tras haber completado su experiencia en las villas.

"Quiero deciros que estoy bien, gracias de corazón por cada mensaje. Ayer fue muy duro, una de las experiencias más heavys de mi vida, y la que me llevó al límite, hoy no me encuentro con muchos ánimos. Se me removió todo por dentro", ha confesado la amiga de Claudia Chacón y Andrea Canel, que ha añadido se encuentra muy agradecida con sus seguidores por el apoyo que le están brindando en estos momentos y a lo largo de toda la emisión.

"Gracias a todo lo vivido allí, soy la persona que soy a día de hoy", ha sentenciado Almudena en el comunicado que ha emitido en Instagram, donde ya supera los 350.000 seguidores.