Ha llegado el momento tan esperado de las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones 9', en el que las parejas se han reencontrado, han revivido todo lo que ha ocurrido en esta experiencia a la que llegaron a poner a prueba su amor y después de la que han tomado la gran decisión: abandonar República Dominicana solos, en pareja o con un nuevo amor.

Sandra y Juanpi

Sandra y Juanpi nos han dejado una hoguera de confrontación con dos protagonistas que, sin duda, nadie nos imaginaríamos que serían claves en la decisión final de la ya expareja de andaluces: Mari y Andrea. No obstante, antes de eso, la hoguera de ambos nos ha dejado tensión, reproches... y un emotivo momento que, sin duda, nos ha dejado con el corazón en un puño.

Claudia y Gilbert

Si tenemos que definir de alguna manera la hoguera final de Claudia y Gilbert es como un auténtico cúmulo de emociones. O lo que es lo mismo, una montaña rusa marcada por las palabras llenas de dolor de Gilbert al tomar su decisión final. Mientras tanto, Claudia ha acabado "destrozada", ya no solo al escuchar a Gilbert, sino también por todo lo difícil que ha supuesto para ella ver imágenes muy comprometidas con Gerard.

Enrique y Andrea

Enrique y Andrea se reencontraban tras incorporarse en mitad de esta experiencia. Ambos llegaban con muchas dudas sobre su relación y las desconfianzas, en especial de ella hacía él. Los reproches no faltaban en su primer momento juntos frente al fuego, donde explicaban a Sandra Barneda cómo se han sentido y tenían la oportunidad de ver juntos las imágenes de todo lo que han vivido.

No faltaban las lágrimas y la emoción en ellos, pero tampoco que se abrieran como nunca sobre sus sentimientos por el otro. Ambos aseguraban haberse dado cuenta que son el amor de la vida del otro y que quieren seguir adelante con su relación: "Eres el motor de mi vida y quiero que seas el padre de mis hijos".

Darío y Almudena

Darío y Almudena protagonizaban un durísimo reencuentro en la hoguera final. Ella quería mostrarle lo mal que lo ha pasado en esta experiencia: "Me has roto el corazón". Y él quería explicarle que es la primera vez que se ha dejado llevar, haciendo lo que realmente le apetecía sin pensar en nada más. Tampoco faltaban los reproches cuando ambos podían ver imágenes, de cómo él caía en la tentación con Cristina y como ella también lo acababa haciendo con Borja, lo que generaba un gran enfado en ambos.

Pero también salía a relucir el gran cariño que se tienen entre ambos. Después de decirse todo lo que se habían hecho sentir, Darío confesaba lo que nunca le había dicho a su pareja: "Eres la mejor mujer del mundo, vengo arrastrando con un problema que tenía de antes, no soy feliz y aquí lo he demostrado. No quería hacerlo así". Lo que dejaba completamente hundida a Almudena, pero llegaba a entenderle: "No te lo voy a recriminar. Es muy duro lo que me ha dicho, después de dar todo por una persona que te digan esto es muy jodido".

Después de muchas lágrimas y sentimientos a flor de piel, Sandra Barneda les pedía que tomaran la decisión final sobre su relación, lo que ambos hacían muy rotos y lo hacían con el corazón en la mano y mostrándose más vulnerables que nunca.