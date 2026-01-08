Ana Carrillo 08 ENE 2026 - 15:11h.

Darío ha compartido significativas publicaciones en Instagram antes y después de la emisión de su hoguera

Almudena Porras emite un comunicado tras la emisión de su hoguera final con Darío Linero en 'La isla de las tentaciones 9': "Se me removió todo"

Darío Linero y Almudena Porras han protagonizado una dolorosa hoguera final en 'La isla de las tentaciones 9', en la que tuvieron que decidir si continuaban con su relación tras once años juntos. En su reencuentro frente a Sandra Barneda, él se sinceró y le confesó que no era feliz a su lado y que había decidido ser "egoísta" por primera vez y dejarse llevar con Cristina Cebral, su tentadora favorita.

El malagueño reveló que se sentía "atosigado" en su relación porque la modelo se enfada si quedaba con sus amigos para ir de fiesta o para tomar un café porque pretendía que pasasen todo el fin de semana juntos y porque le entraban celos. Almudena admitió que era verdad, pero que su objetivo era acabar con la dependencia que sentía hacia él y que no esperaba que él le rompiera el corazón de esa manera.

Tras la emisión de la hoguera en televisión, Almudena ha emitido en su perfil de Instagram un comunicado explicando cómo se encuentra y Darío ha preferido lanzar varios mensajes de lo más significativos. Un poco antes de la hoguera animaba a sus seguidores a no perderse el programa porque lo consideraba "el mejor capítulo de la temporada" y compartía también un vídeo haciendo pesas en el gimnasio junto al siguiente mensaje: "Pide perdón, pero perdónate a ti mismo también".

Después de la emisión, se ha centrado en darle las gracias a sus seguidores por los mensajes de apoyo y cariño que le están haciendo llegar: "Solo puedo daros las gracias por la gran cantidad de mensajes de apoyo que estoy recibiendo, como siempre digo sois mi familia, os quiero". Ha compartido una lista de algunos de los mensajes que ha recibido para presumir del apoyo que ha recibido tras haber dicho durante varias semanas que no paraban de llegarle críticas.