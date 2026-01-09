Pedro Jiménez 09 ENE 2026 - 01:14h.

Las dos colaboradoras y pertenecientes a un trío en esta edición de 'GH DÚO' han podido aclarar todas sus diferencias en el estreno del reality

Carmen Borrego y Payasín vuelven a verse las caras en 'GH DÚO 4' tras su viral tartazo y nos dejan un momentazo para el recuerdo: "¡No me des con la tarta!"

Compartir







Belén Ro y Carmen Borrego protagonizaron hace no mucho un capítulo en su historia que, quizás, ha supuesto un antes y un después en su relación. Ocurrió a principios de este año y, con Terelu Campos como tercera en discordia, Belén Rodríguez comunicaría en '¡De viernes!' sus desaveniencias con las dos hermanas, señalando de Terelu cosas como "es la persona que más me ha decepcionado". Además, en el propio directo de '¡De viernes!', este tema generaría una tensa disputa entre las dos hermanas.

Pues bien, durante el estreno de la cuarta edición de 'Gran Hermano Dúo', Carmen Borrego y Belén Rodríguez han podido aclarar todo esto en la suite de la casa de Tres Cantos. Al ver las imágenes las dos se han quedado absolutamente mudas al respecto.

En primer lugar, Carmen Borrego, con el rostro totalmente serio, ha preferido no recordar esto puesto que "ha causado mucho dolor": "Lo dije fuera y dentro, no voy a hablar de este tema". Además, ha confesado que con la colaboradora se encuentra en un momento muy dulce de su relación, quizás en el mejor de todos "desde hace muchos años". "Tendremos nuestras peleas, pero no por ese tema", ha añadido la menor de las Campos.

Belén Ro, por su parte, ha desvelado que pensaba que nunca podría reconciliarse con Carmen Borrego, pero no ha sido así: "Me ha demostrado que me quiere, a pesar de todo... y que está conmigo. Es una parte fundamental de mi día a día y me acompaña siempre. Ha estado pico pala hasta que hemos vuelto a ser amigas y eso me hace olvidarme de otras cosas".

Belén Ro desvela la relación que tiene con Terelu Campos

Posteriormente, Belén Ro ha confesado también la relación que tiene con Terelu Campos en estos momentos, asegurando que el otro día habló precisamente de todo este tema: "Hemos hablado en los diferentes programas que colaboramos del tema y... yo hablo muy poco con ella. Suavizamos la relación, fui a su cumpleaños, me invitó al teatro y nos mandamos mensajes cuando ocurre algo especial, pero no está presente en mi vida". Aún así, ha reconocido que no tiene nada "en contra de ella".