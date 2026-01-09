Los mejores momentos del estreno de 'GH DÚO 4', en vídeo (08/01/2026)

Durante el estreno de la gala de 'Gran Hermano Dúo 4' hemos vivido momentazos de todos los colores. Una vez más el reality emitido en Telecinco nos ha dejado todo tipo de sorpresas y reencuentros, muchos reencuentros, algunos de ellos muy pero que muy tensos.

Además, una reaparición televisiva nos ha dejado a todos boquiabiertos y seguramente dará mucho que hablar en los próximos días. Payasín ha vuelto a hacer de las suyas protagonizando un encuentro irrepetible con Carmen Borrego, quien en un momento dado ha arreglado todas sus diferencias con la que será su compañera de baile en esta edición, Belén Rodríguez.