GH DÚO 10 ENE 2026 - 10:06h.

Belén Ro confiesa que no soporta a un compañero de la casa: "Hay algo en él que no me gusta ni un pelo"

El gato encerrado | Entre leyendas, aspirantes y un completo desconocido

La convivencia sigue su curso en la casa de 'GH DÚO' y las relaciones entre unos y otros se afianzan o comienzan a salirle grietas. Si ya hemos visto el primer choque entre Belén Rodríguez y Sonia Madoc (han protagonizado el primer enfrentamiento de la edición), ahora vemos a la colaboradora confesando a quién de sus compañeros no soporta . Y no, no se trata de la cantante, sino de John Guts.

Belén Ro confiesa que le tiene manía a John Guts

Belén Rodríguez y John Guts deben fingir que son expareja y, al formar un trío junto a Carmen Borrego, deben pasar mucho tiempo juntos (sobre todo a la hora de realizar la prueba semanal). Pero el roce no hace el cariño en este caso y la colaboradora le confiesa a la Campos que no soporta al mexicano, tal y como hemos podido ver en el minutado oficial del programa: "He pasado a cogerle una manía que te cagas. Es que hay algo de él que no me gusta ni un pelo, que no me fío".

Carmen se suma a su desconfianza y le dice a Belén que "la gente que tiene siempre una buena palabra..." a lo que Belén dice "es que mi madre siempre decía 'desconfía de la gente amable' porque alguien que no tiene motivos para ser contigo tan cariñoso es porque busca algo de ti. Mira que soy borde con él y si es cariñoso es por algo porque un tío normal te diría 'vete a tomar por culo", considera Belén.

"Hay algo en él que me inquieta, que me pone de mala leche", insiste Belén mientras que Carmen opina que, al no ser de España ni conocer a la mayoría de los concursantes, está "jugando a todas las bandas" porque "busca protagonismo", algo con lo que Belén coincide: "Si se puede enrollar con Gloria, se enrolla. Si se puede enrollar conmigo, se enrolla". Por otro lado, Belén también tiene para Sonia (a la que llama Selena), pues dice que está "todo el rato quejándose".

