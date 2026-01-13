Pedro Jiménez 13 ENE 2026 - 23:24h.

Los dos tentadores han mostrado mucho feeling en el reencuentro de Gilbert y Claudia: "No tuve más acercamientos con ella porque..."

Adriana Dorronsoro tiene clara la pareja que mejor ha gestionado 'La isla de las tentaciones 9': "Han ido con cabeza"

Compartir







Durante el reencuentro de Gilbert y Claudia, Gerard y Mari han adquirido un papel protagonista quizás inesperado por muchos. Y no precisamente por lo que han dicho (que en el caso de Gerard nos ha dejado una confesión que traerá mucha cola en los próximos días) sino por el tonteo que han mantenido desde que se han visto hasta darse dos besos a modo despedida.

Y es que ha sido la propia Claudia la que desde el principio, nada más ver a Mari, no ha podido evitar ponerse alterada en más de una ocasión. Tanto que Sandra Barneda la ha echado en un momento dado, debido a que los "decibelios" habían subido demasiado.

Además, la de Mallorca ha utilizado una baza de manera constante en sus continuas reprimendas a la ex de Gilbert entorno a una supuesta conversación de esta con Gerard, según Claudia, "tirándole la caña" al modelo al acabar 'La isla de las tentaciones 9'.

Sandra Barneda le ha preguntado a Mari por todo esto y la tentadora lo ha negado: "Que va. Cuando terminó la experiencia, me lo encontré en el aeropuerto y fui a saludarlo. Estuvimos hablando dos minutos y ya está". Algo que ha chocado con la versión de Claudia, que según ella fue la popia Mari quien se acercó a Gerard para preguntarle que por qué estaba con Claudia, si "no le gusta": "Gerard le contestó que sí le gustaba".

Mari ha señalado que eso es "mentira": "Fue algo parecido, pero no fue así". El tercero en discordia, Gerard Arias, se ha reincorporado en ese momento al reencuentro para aclarar cómo fue todo: según el de Tomelloso, Mari se acercó a preguntarle si en realidad Claudia le gustaba: "Le dije que sí", palabras que coincidían con las de la ex de Gilbert.

Más allá de esa conversación en donde parecía no haber nada entre ambos, Gerard ha reconocido que entre los dos ha habido siempre buen rollo, con un apunte importante: "Yo no he tenido más acercamiento con Mari porque ella (Claudia) me dijo que le molestaba mucho. Por guardarle un respeto que, al final, no ha sido recíproco. Pero bueno, no es mi novia y no se lo exijo tampoco". Tras estas últimas palabras, el tentador le ha lanzado un dardo a Claudia: "Me dijo que no se enrollaría con Gilbert y luego no fue así".

"¿Por qué os hacéis ojitos?"

Más adelante, Sandra Barneda se ha dado cuenta de algo en plena discusión de Claudia y Gilbert: ¡Gerard y Mari se estaban mirando de manera cómplice! Y la presentadora les ha preguntado: "¿Por qué os hacéis ojitos, Gerard y Mari?". Tras reírse, Gerard ha señalado que le cae bien: "Es la tensión, no es otra cosa".