Después de protagonizar un complicado momento con Darío en su reencuentro y de contar todo lo que ha sucedido entre ellos desde que volvieran de República Dominicana, Almudena recibía a Borja en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9', con el que tenía que contar muchas cosas.
Antes de que el tentador se incorporase a este momento, Almudena relataba todo lo que había sucedido con Borja al apagarse las cámaras tras la hoguera final: "Me quedé en Madrid con Borja, estaba una semana con él, te diría que fue de las mejores de mi vida. En el avión le dije que me daba mucha ansiedad tener que volver en el tren con Darío a Málaga y él me dijo que si nos quedábamos en Madrid y me quedé en una habitación con él. Creo que ha sido mi ángel de la guarda, me ha hecho sentir cosas que nunca había sentido".
Ella confesaba que en estos días que pasaron en Madrid, cogieron un tren para ir a su casa y conocer a su familia, y que no se han separado: "Llevamos cuatro meses conociéndonos". Pero esta semana se terminaba: "Tenía que volver a mi casa y dar la cara, él pensaba que yo iba a volver con Darío".
Borja y Almudena se sinceran sobre los sentimientos que tienen el uno por el otro
Cosa que no sucedió, los que entrasen como pareja en 'La isla de las tentaciones 9' tenían claro que su relación estaba rota. Y es aquí donde entraba Borja, que con su llegada al reencuentro, contaba lo que le está pasando con Almudena: "Quiero seguir como hasta ahora y poco a poco".
El que no podía evitar las lágrimas al confesar sus sentimientos a Almudena: "Te voy a seguir entiendo, para mí está siendo complicado. Te lo dije un día, que a lo mejor me podía estrellar contra un muro y si me estrello lo voy a hacer feliz. Te quiero, no dudo de lo que siento por ti. Me vas a tener independientemente de todo lo que pase, sé la mujer que eres".
"Estás completamente enamorado", decía Sandra Barneda al escucharle, lo que él no negaba: "Yo creo que sí, visto lo visto". Y Almudena se confesaba con él: "Ha estado en mi peor momento. Yo le digo que quiero ir muy poco a poco, conmigo tiene que tener paciencia. Es pronto para decir si estoy enamorada o no, le quiero un montón, pero he salido de una relación muy larga, cuando lo esté se lo voy a decir".
Ella dejaba claro que su corazón no está con Darío, si no en sus recuerdos con él: "Le he visto y no siento nada". Y ambos se marchaban del reencuentro dejando claro que "son felices".
Tensión entre Darío y Borja en el reencuentro
Pero antes de este bonito momento, cuando Borja entraba en el reencuentro y besaba a Almudena, iba a vivir un tenso momento con Darío. Cuando el que fuera tentador empezaba a contar lo "complicado que está siendo" vivir con Almudena este proceso, ella se percataba de algo y recriminaba a Darío: "No te rías". Pero Borja le pedía que no echara cuentas de lo que hacía él y esto generaba un tenso momento.
"Has hecho cosas fuera que no me han gustado, te enteraste de que estaba en Tenerife y la llamaste", decía Borja visiblemente enfadado a Darío, pero este explicaba el motivo, lo que no le convencía: "Eres un manipulador y un hipócrita".
Además, cuando Borja contaba cómo empezó a sentir por Almudena en República Dominicana, esto era motivo para que los dos volvieran a enfrentarse: "Eres un parche, cura a una mujer rota y el que acabará roto serás tú".