El reencuentro cuatro meses después entre Darío y Almudena nos ha dejado momentos de todo tipo. Y confesiones que han hecho saltar la tensión como nunca entre los dos participantes de 'La isla de las tentaciones 9'. En primer lugar, Darío ha desvelado que, al acabar su aventura en República Domincana, quedó con Cristina y, tras darse "unos besos" con ella, se dio cuenta de que no quería nada más con ella. Pero esta versión ha sido negada por Cristina posteriormente, generando un pequeño choque con Almudena de espectadora.

"Salimos de fiesta por Málaga, Cristina y dos amigos míos, y yo. Vi que Cristina estaba cariñosa de más, tanto con mis amigos como con más tíos. Yo realmente tampoco estaba preparado para tener una relación con nadie, así que quedamos como amigos y ya está", ha dicho el andaluz. Posteriormente, Cristina ha entrado para dar su versión de lo que ocurrió con Darío al terminar 'La isla de las tentaciones 9'.

La tentadora parecía no estar muy de acuerdo con lo que Darío había contado instantes antes: "¿Perdón?". La canaria ha negado totalmente que eso fuera verdad, señalando lo siguiente: "Eso es mentira. Le vi una semana después de salir en Málaga. Salimos con unos amigos y tuvimos un enfado. Hubo cosas de Darío que no me gustaron". Darío, en ese momento, ha señalado una frase que le dijo Cristina a uno de sus amigos: "'No eres capaz de aguantarme la mirada'. Eso dijiste".

Cristina ha aclarado que a ella no le gustó que Darío se enfadara por hablar con sus amigos. Darío, por su parte, ha apuntado que ella es libre de hacer lo que le diera la gana, pero "si te vas a poner a zorrear no quedes conmigo". Cristina ha estallado ante estas palabras de Darío: "¿Hice algo con un amigo tuyo? ¡Me pongo como me da la gana! ¡Tú no eres mi novio!".

La tentadora ha continuado con la historia asegurando que por un malentendido a la hora de irse de la discoteca, sus amigos y él se creyeron que esta se quería quedar, cuando tampoco era así. Poco después, Darío ha reconocido que toda esa situación le "pareció incómoda": "Uno de mis amigos me dijo que había cosas que no 'pegaban'".

No obstante, Cristina ha desvelado en el reencuentro que tomó una drástica decisión al ver la actitud que tuvo Darío con ella en Málaga: se sacó un vuelo a Canarias a las 5:00 horas de la mañana para irse y poner fin de manera definitiva a su relación.