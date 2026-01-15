Ana Carrillo 15 ENE 2026 - 16:08h.

Almudena Porras y Darío Linero han comentado en Instagram cómo se sienten tras la emisión de su reencuentro

¡Bombazo! Érika aparece en el reencuentro con Darío y Almudena alucina al descubrir el motivo en 'La isla de las tentaciones 9': “Qué vergüenza”

El reencuentro entre Almudena Porras y Darío Linero cuatro meses después de las grabaciones de 'La isla de las tentaciones 9' ha estado lleno de momentos intensos: los dos han perdido los nervios y han estallado en varias ocasiones al escuchar al otro dar su versión de lo ocurrido durante ese tiempo. Tras su emisión en televisión, los dos han querido hacer balance de su experiencia en el programa en Instagram.

En el reencuentro desvelaron que no han vuelto a besarse ni a tener intimidad después de salir de República Dominicana, que él ha seguido trabajando con el padre de Almudena hasta poco antes de la grabación del reencuentro, que ella está conociendo a Borja Silva, que él ha estado tanto con Soraya como con Érika y que ella no quiere ver a la familia de Darío para poder olvidar "todos los recuerdos" que la siguen anclando al pasado, razón por la que no lleva a su perrita con la familia de él.

La semana que viene, de lunes a miércoles a las 21:45 en Telecinco, se emitirán los debates finales de 'La isla de las tentaciones 9', con Sandra Barneda al frente. Entonces podrán dar más explicaciones, pero hasta ese momento, tienen que seguir guardando silencio en redes acerca de su situación sentimental actual. Lo que sí pueden expresar es cómo se encuentran tras la emisión del reencuentro y es lo que han hecho en sus respectivos perfiles de Instagram.

Almudena ha compartido varias fotos con el vestido negro que lució en el reencuentro para sincerarse sobre el gran cambio que ha experimentado gracias al programa: "No soy la misma que entró. Aquí aprendí que el amor se siente, se cree y también se aprende. Me removió por dentro, me hizo mirarme de frente y crecer. Hoy me siento más fuerte. Este proceso me cambió por dentro. Y creía que me moría de amor… y no me he muerto. Gracias por tanto cariño".

Darío, por su parte, ha subido varias fotos posando en la sala donde se grabó el reencuentro para revelar que 'La isla de las tentaciones' es "una de las experiencias más increíbles" que ha vivido y darle las gracias a sus compañeros por haber sido su pilar durante la aventura: "De aquí me llevo muchas cosas, pero sobre todo la gran familia que he formado, mi piña, muchas gracias a todos por el gran apoyo recibido y por la paciencia, un fuerte abrazo".