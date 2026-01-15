Patricia Fernández 15 ENE 2026 - 22:50h.

Sandra, la madre de la concursante de 'GH DÚO' cuenta a Jorge Javier Vázquez cómo le sentaron estas palabras de exnovio de su hija

Con la llegada de Sandra Barrios a la casa de Tres Cantos como concursante oficial de 'GH DÚO' se conocía que Juanpi, su expareja, con el que ha compartido experiencia en 'La isla de las tentaciones 9' participará con ella después de que su relación se rompiera en República Dominicana. Y esto sacaba rencillas del pasado que han dado mucho de que hablar.

Sandra, la madre de la concursante estaba en plató y Jorge Javier Vázquez aprovechaba para preguntarle por la polémica frase que el exnovio de su hija dijo en 'La isla de las tentaciones 9', que se había sentido atraído por ella: "¿Que sentiste cuando le escuchaste decir que tú le ponías?" Y, aunque él ya explicaba que fue en tono gracioso, ella aseguraba que no le hizo ninguna gracia.

"No me gustó, sentí que tenía muy poca vergüenza, era la madre de su novia, me pareció muy fuerte", expresaba la madre de Sandra sobre esta afirmación de Juanpi hacia ella. Y aunque aseguraba que agradece que "diga que es guapa", tiene claro que "hay maneras y maneras".

¿Qué relación tiene la madre de Sandra con Juanpi?

"¿Si no fuera novio de tu hija te parecería guapo?", le preguntaba el presentador y ella respondía contundente: "No, por Dios no, y fijarme ni mucho menos".

Además, ella también respondía cómo es su relación con Juanpi: "Me llevaba bien con él en su día, pero ahora no tengo relación ninguna". Y preguntaba un "¿lo digo todo? cuando tenía que contestar a qué es lo que no le gusta de la expareja de su hija. Como tampoco daba muchos detalles de cómo se lleva con la madre de Juanpi: "La conozco muy poco, la habré visto dos o tres veces".