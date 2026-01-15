Pedro Jiménez 15 ENE 2026 - 23:47h.

La madre de Juanpi arremete contra Sandra en pleno directo: "No tendrías que haber entrado nunca en mi casa"

El anuncio de Sandra Barrios la pasada semana como nueva concursante de 'GH DÚO' dejaba a todos los seguidores del formato con muchísimas ganas de que llegara este jueves, para que la que ha sido una de las concursantes estrella de 'La isla de las tentaciones 9' cruzase, por fin, las puertas de la casa de Tres Cantos. Ese momento ya ha llegado y la andaluza se ha reencontrado con Juanpi, quien formará parte junto a ella de su trío en el concurso. Pero, por si la tensión ya no reinaba en el ambiente, la madre de Juanpi ha reaparecido y ha entrado en un acalorado choque con Sandra... con muchas cuentas pendientes por resolver.

En primer lugar, Sandra y Juanpi se han reencontrado en un momento lleno de ironía... y con la andaluza mencionando una y otra vez lo infiel que ha sido el algecireño con ella, y viceversa, puesto que Juanpi también le ha echado en cara lo que hizo en su aventura en República Dominicana. "Te llevo sin aguantar muchísimo tiempo", le ha dicho la joven, que se le ha visto más reticente que a Juanpi, un tanto más parsimonioso.

La madre de Juanpi, cara a cara con Sandra

"¡Atentos, que se abre la puerta!", ha señalado Jorge Javier, tras lo que ha entrado la madre de Juanpi, que se ha dado un emotivo abrazo con su hijo y se ha dirigido segundos después a Sandra. "No te cansas de insultarle. No te arrepientes nunca, ¿eh?", le ha dicho a su exnuera. Ambas no han tardado en recordar su tensísimo momento en su reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9', llenándose de reproches y más reproches.

En un momento dado, Sandra se ha mostrado contundente: "Ya sé de dónde vienen las mentiras de Juanpi", ha dicho, mirando a la que antes era su suegra. Y ha sido en ese preciso instante cuando la concursante de 'GH DÚO' ha desvelado por qué estaba tan arisca con ella, después del "mosquita muerta" que le ha llamado la madre de Juanpi: "Era buena hasta que te has reído de mi madre y le has dicho lo que te ha dado la gana", ha desvelado la joven.

"No tendrías que haber entrado nunca en mi casa"

"No tendrías que haber entrado nunca en mi casa", ha señalado la madre de Juanpi a Sandra. Mientras tanto, Juanpi, fiel espectador a pocos metros de ellas. Posteriormente, tras la publicidad, la tensión entre ellas ha vuelto a saltar como nunca: "Ha sido una locura. Todo el mundo aquí chillando", ha dicho Juanpi.

"Desde que entró en la tele, sigue siendo la misma, distinta de la que venía a mi casa y me decía que me quería", ha dicho la madre de Juanpi, analizando cómo ve a su exnuera. Además, ha confesado que la quería y la tenía cariño, pero poco a poco se va enfadando más con ella y la cosa ha cambiado y mucho en cuanto a su percepción sobre ella.