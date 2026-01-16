Pedro Jiménez 16 ENE 2026 - 00:44h.

Así han reaccionado los concursantes tras la sanción: "Es injusto"

Los concursantes de 'GH DÚO' han sido sancionados este jueves durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez por haber robado comida de la suite y haber accedido a zonas restringidas de uso exclusivo para los miembros de la suite. Una trama que trataron en el pasado 'GH DÚO: Cuentas pendientes' en profundidad, con Cristina Piaget dando sus explicaciones pertinentes y gran parte de la casa en contra de ella por haber sido esta una de las principales protagonistas en irrumpir en la suite cuando no se podía.

Jorge Javier Vázquez ha dado paso a las imágenes en donde se ve a la modelo cogiendo comida de la suite, además de Carmen Borrego, concursante que no salió a la palestra el otro día (a pesar de las palabras que dijo Cristina asegurando que había otros compañeros suyos que también habían cometido una infracción similar). Por otro lado, también hemos visto en las imágenes a algunos concursantes que han irrumpido en accesos restringidos, como Carlos Lozano, entre otros.

Pues bien, como ha dicho Jorge Javier Vázquez, tras ver las imágenes, hay "más de un culpable" en la prueba, pero el castigo "va a ser para todos". Un castigo que se ha traducido en bajar a la mitad las raciones limitadas de comida que les va pasando el programa: "Vamos a reducir al 50% las raciones. Este castigo durará hasta el próximo domingo".

Así han reaccionado los concursantes tras la sanción

La reacción de los concursantes no se ha hecho esperar: "No puede ser", ha dicho Antonio Canales, uno de los más afectados y cabreados. De hecho, el bailaor, coreógrafo y director de flamenco español se ha indignado muchísimo: "Solo he entrado una vez ahí... ¡cómo vais a hacer lo mismo con todos!". Un Antonio Canales que ha roto a llorar: "Lo estoy pasando mal... y encima me quitan la comida".

Raquel Salazar ha sido otra de las que también se le ha visto muy afectadas: "Esto es muy injusto", y ha señalado a Cristina Piaget como la que tendría que "pagar" todo. Más adelante, la tensión se ha apoderado del salón de 'GH DÚO', generando pequeños choques entre los concursantes fruto de la sanción que acababan de recibir.