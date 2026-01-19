El participante de 'La isla de las tentaciones 9' revela qué ha sido lo mejor y lo peor de su paso por el programa que dirige Sandra Barneda

Los colaboradores opinan si cuatro meses son suficientes para cerrar lo vivido en 'La isla de las tentaciones 9'

Juanpi y Sandra se han convertido en una de las parejas más icónicas que han pasado por las ediciones de 'La isla de las tentaciones'. Antes de embarcarse en su nueva aventura como concursantes oficiales de 'GH DÚO', el andaluz nos concedió una exclusiva entrevista para esta web donde hizo balance de su paso por el reality tras ver con sus propios ojos y desde su casa todo lo que ocurrió en República Dominicana. La convivencia separados, las tentaciones constantes y la exposición emocional acabaron sacando a la luz conflictos que ya existían antes de entrar al programa.

Así valora Juanpi su experiencia por 'La isla de las tentaciones 9'

Durante su paso por la isla, Juanpi se convirtió en uno de los protagonistas más polémicos. Su actitud despreocupada, su humor provocador y algunas declaraciones que él mismo ha definido como “barbaridades” generaron un fuerte debate entre los espectadores. Sin embargo, lejos de mostrarse arrepentido, el concursante ha sido claro al hacer balance de su experiencia. “Sinceramente, no cambiaría nada. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Es verdad que he dicho cosas que son barbaridades, pero al final soy yo en mi humor. Y a quien no le guste que no mire”, afirmó en la entrevista.

La relación con Sandra se fue deteriorando a medida que avanzaba el programa. Las imágenes, los acercamientos con otras personas y las hogueras terminaron evidenciando una desconexión emocional que ambos arrastraban desde hacía tiempo. Para Juanpi, uno de los puntos de inflexión fue precisamente lo que vio de su pareja: “Lo peor ha sido darme cuenta de la persona que tenía al lado".

Sin embargo, no todo ha sido negativo para él. Juanpi destaca que lo mejor de 'La isla de las tentaciones 9' ha sido el aprendizaje personal y los vínculos creados. “Lo mejor de la experiencia han sido los amigos que me he llevado", asegura, confirmando que su paso por el programa marcó un antes y un después en su vida sentimental.

En cuanto a las lecciones aprendidas, el concursante reconoce la importancia de la comunicación: “He aprendido que hay gente que siempre te quiere escuchar, que hay que contarle tus problemas a las personas porque al final te van a ayudar y te van a apoyar”.

Además, como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia, hace autocrítica sobre uno de sus errores más graves en su relación con Sandra Barrios.

¿Hubiera caído Juanpi en la tentación si Sandra no lo hubiese hecho?

A los dos grandes protagonistas de esta historia de amor ya finalizada por infidelidades de ambas partes les hemos querido hacer esta gran pregunta. Y, para sorpresa de nadie, sus respuestas han sido mucho más que distintas. ¿Quieres saber qué han respondido? ¡Dale al play!