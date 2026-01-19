Franco Tenaglia y Dani ‘Bala’ han protagonizado el primer combate de la segunda edición de ‘The Ultimate Warrior’

Horas antes de enfrentarse en su combate en ‘la jaula’ del Climent Club, Franco Tenaglia y Dani ‘Bala’ han tenido la oportunidad de verse las caras y decirse las cosas claras. El primero en hablar ha sido ‘el rey de la calle’ que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de dedicar unas palabras a su oponente.

“Es el combate de antes del combate. Aquí habrá hostias más fuertes que dentro de la jaula”, advertía Misho, antes de dar paso a los dos rivales que se verán las caras en el cuadrilátero. “Se huele el miedo”, decía Franco Tenaglia, al ver aparecer al hombre con el que tendrá que luchar.

“Sé que te va a costar dormir. Sé que has estado nervioso y que mañana lo vas a estar porque sabes que te estás enfrentando a una persona como yo”, declaraba. Un mensaje que continuaba con mucha contundencia: “Hay dos opciones: o nunca más vuelves a pisar un tatami o te haces campeón del mundo”, apuntaba.

Unas palabras que Dani ‘Bala’ ha encajado como si fueran golpes y a las que también ha respondido con mucha claridad. Si quieres ver qué le ha dicho al conocido como ‘rey de la calle’, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

Así ha sido el combate entre Franco Tenaglia y Dani ‘Bala’

La primera pelea de la segunda edición de ‘The Ultimate Warrior’ la han protagonizado Franco Tenaglia, por parte de los hermanos Climent, y Dani ‘Bala’, del lado de The Black Panther, quienes se han colocado uno frente al otro en el tatami.

Ambos han protagonizado un combate de alto voltaje, del que ha salido solo un ganador. “Hay mucho respeto a Franco y se nota”, decía Misho, tras ver luchar a los concursantes en una batalla que, sin duda, pasará a la historia del reality deportivo de Mediaset Infinity.