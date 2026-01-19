Antes de su combate, los luchadores de 'The Ultimate Warrior' han tenido una pelea

Como el resto de los concursantes de ‘The Ultimate Warrior’, Míchel ‘La Furia’ Martínez y Fer ‘El caballo’ también han tenido la oportunidad de verse las caras antes de su combate y lo han hecho en un cara a cara moderado por Misho, en el que se han puesto al límite el uno al otro.

Ha sido tal la tirantez entre ellos que has han terminado llegando a las manos y han tenido que ser separados por el equipo del programa. Si quieres ver qué ha ocurrido, no dudes en dar al play al vídeo de apertura de esta noticia… ¡Se han vivido momentos de auténtica tensión!

La inesperada pelea entre Fer y Míchel en ‘The Ultimate Warrior’

Misho ha querido reunir a los dos combatientes antes de su pelea, pero lo que no se imaginaba era que ambos llegarían a las manos antes de subirse al tatami. El careo entre ambos se ha calentado tanto que han protagonizado una escena que ha estado llena de mucha tensión.

Nada más verlo delante, Míchel ha expresado sus ganas de verse contra su compañero en el terreno de combate: “He venido a luchar por mi sueño y si tengo que reventar al que se ponga delante, lo voy a hacer”, declaraba el hombre que asegura estar acostumbrado a “pelear contra pesos duros”.

Por su parte, Fer ‘El Caballo’ tampoco se ha quedado atrás y ha retado a su compañero, diciéndole: “Mañana vamos a ir a ‘la jaula’, solo va a quedar uno y se voy a ser yo”. A esas dos frases de presentación le han seguido otras tantas y ha sido una la que ha servido como detonante para la pelea entre ellos.

Una frase de Fer ha hecho que todo estalle y que Míchel empujara la mesa en la que estaban sentados contra él. Una acción a la que le ha seguido un zarandeo que ha hecho que los dos acaben peleándose como si ya estuvieran compitiendo en el tatami.

“Lo que acaba de pasar es que es un ‘bocachancla’, le encanta presumir y creerse guay porque es de Canarias y los de allí son todos luchadores. Pues el de Navarra le va a poner de vuelta y media”, decía Míchel, en unos totales y tal el suceso ocurrido en su careo.

La reacción de Misho a la pelea de Fer y Míchel

El influencer y presentador de ‘The Ultimate Warrior’ se ha quedado en shock al ver a los dos llegar a las manos y no ha podido evitar reaccionar: “Pues nada, se ha quedado buena noche. Yo creo que va a ser complicado seguir así. El equipo se los ha tenido que llevar”, decía, todavía compungido por lo que acababa de ocurrir.