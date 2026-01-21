El último y gran debate final de las tentaciones, en Telecinco: "Hoy es mi noche"

'El debate final de las tentaciones' | El programa completo (20/01/26)

Tras un primer y segundo debate final de 'La isla de las tentaciones 9' lleno de confesiones, tensión y bombazos de todo tipo, llega el gran y último esperado debate final. ¡Este miércoles, a partir de las 21:45 horas, en Telecinco!

Y es que algunas participantes de 'La isla de las tentaciones 9' como Helena serán concisas y claras, y no se callarán absolutamente nada: "Estoy cansada de callarme. Yo creo que hoy es mi noche", dirá, antes de dar un completo giro de guion en cuanto a su 'relación' con Rodri.

Por otro lado, Almudena y Darío tendrán su conversación final y definitiva, clave y que pondrá el punto y final a esta edición de 'La isla de las tentaciones 9'. ¿Te lo vas a perder? Este miércoles, a partir de las 21:45 horas, en Telecinco