Pedro Jiménez 20 ENE 2026 - 23:11h.

Los dos tentadores han confesado, al detalle, el encuentro que tuvieron tras el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9'

Claudia y Gilbert se han vuelto a ver las caras con Mari... y con Gerard, quien nada más entrar ha contado qué ocurrió al acabar 'La isla de las tentaciones 9'. "Mi relación con Claudia es nula porque está conociendo a otro chaval", ha dicho el modelo, palabras que han hecho saltar a la de Mallorca. "Está nula porque nunca te he gustado y has vendido que sí para ser protagonista", ha dicho la joven. También ha desvelado lo que ocurrió con Mari, oficializando así uno de los mayores bombazos de este debate final.

La tensión ha saltado como nunca entre ellos, con Claudia muy pero que muy alterada. Gerard, por su parte, ha dejado claro que él puso de su parte en su momento, llevándole, por ejemplo, a Tomelloso: "Pero a la cárcel no vas a venir a robar. Te crees que me ibas a comer la olla como a Gilbert, y no. Me decías que me echabas de menos... y luego cenando con uno mientras". Claudia ha estallado por completo, desvelando que un día le llamó de madrugada Gerard y le pasó una foto de una chica.

Gerard ha aclarado que esa foto se la envió por lo que había dicho instantes antes: Claudia le dijo que le "echaba de menos" y, posteriormente, un amigo le llamó tras ver a Claudia cenando con un chaval. "Al día siguiente de dormir yo con una amiga me llamó Claudia y me escribió diciendo que qué hacía. Y le mandé una foto con mi amiga", ha contado Gerard.

La tensión entre ellos no ha cesado, subiendo cada vez más el nivel de voz y sin conseguir llegar a un acuerdo ni entendimiento mutuo. Y con una Claudia muy pero que muy molesta con Gerard, mientras al modelo le hemos visto un tanto más relajado y seguro en lo que decía.

Gerard cuenta lo que tuvo con Mari

Más adelante, Gerard ha contado lo que pasó con Mari fuera de 'La isla de las tentaciones 9', más concretamente después del reencuentro: "Se dio la situación así. Después del reencuentro, vinieron ella y Cristina. Salimos de fiesta, por circunstancias del destino terminamos en el mismo hotel y nos acostamos".

El modelo ha matizado que Cristina "se bajó a desayunar" y Claudia, por su parte, ha arrojado un poco más de luz a toda esta información: "Me han dicho que Gerard se quería acostar con Cristina pero que, como no quería, se acostó con Mari".