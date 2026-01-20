Patricia Fernández 20 ENE 2026 - 23:13h.

Después de que salieran juntos de 'La isla de las tentaciones 9' tras su hoguera de las consecuencias y que en el reencuentro cuatro meses después siguieran siendo pareja, pesa a las dudas y el mal entendimiento que ambos mostraban en la relación, Nieves y Lorenzo llegaban a este segundo debate para contar en qué punto se encuentran.

Con la entraba de Nieves y Lorenzo al plató del debate se confirmaba que la pareja de 'La isla de las tentaciones 9' que ha roto después del reencuentro han sido ellos y se palpaba la tensión entre ellos al volver a verse las caras frente a Sandra Barneda.

Nieves era la primera en hablar con la presentadora sobre lo que ocurrió con Albert Barranco y el posible tonteo que se dijo que tuvieron: "Yo todo lo que digo lo mantengo". La que confesaba estar "nerviosa por la situación", justo antes de que Lorenzo entrase al plató y se reencontrasen, ante lo que Sandra Barneda apuntaba algo: "Siento que hay tensión entre vosotros, ¿dos besos?"

"Es muy digno últimamente, le gusta quedar muy bien", respondía rotunda Nieves y Lorenzo confirmaba su ruptura: "Muy digno no, no estamos juntos y la saludo con dos besos".

¿Quién ha decidido poner punto y final a la relación?

"Yo dejé la relación, si no hubiéramos seguido haciéndonos daño, me lo tienes que agradecer porque a ti te encanta quedar bien con la gente. Era insostenible", decía Nieves, visiblemente enfadada y Lorenzo no se callaba ante esto: "Luego quisiste volver, pero sí te lo agradezco". Lo que Nieves confirmaba, aunque también apuntaba que él lo intentó, lo que él negaba.

En el próximo debate de 'La isla de las tentaciones 9' ambos explicaran el motivo de la ruptura de su pareja, como también Albert Barranco explicará todo lo que sucedió entre él y Nieves, verdad que Olatz asegura estar

