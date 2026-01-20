Pedro Jiménez 20 ENE 2026 - 22:52h.

El reencuentro de Gilbert y Claudia en 'El debate final de las tentaciones' no ha podido ser más tenso. De hecho, una confesión del militar nada más ver a su expareja hacía estallar todo por los aires, tras uno de los colaboradores presuponer que había un "poco de tonteo" entre ellos: "Hay cero tonteo. Al menos por mi parte. De ella, que me llama todos los días...". Claudia le ha pedido las pruebas y tras eso, ha desvelado que, luego, "bien que le contesta".

"Me llamas como 15 veces por la noche de fiesta", ha indicado Gilbert, haciendo saltar todavía más a Claudia, matizando que le llamó "una vez" porque se enteró de lo que "estaba haciendo fuera". "Haré lo que me da la gana, que estoy soltero. Digo yo, ¿no?", ha señalado Gilbert. "Estás muy pendiente de mí, demasiado", ha añadido este. Los reproches entre ellos han vuelto a aparecer de nuevo, con una Claudia echándole en cara a Gilbert que esté "cada noche con tres tías diferentes", además de llamarse mutuamente "fantasma", entre otros calificativos.

Sandra Barneda ha comentado que esta discusión transmite "cositas", como si todavía la llama entre ellos no se hubiera acabado, y una medio sonrisa de Gilbert refrendaba -en parte- las palabras de la presentadora de 'La isla de las tentaciones 9'. De hecho, les ha puesto en una casuística: "Imaginaos que no hay cámaras y estáis en una isla... y de repente, ¿caerías?". Gilbert lo ha negado y Claudia ha señalado que, quizás, en ese momento sí se liaría con él.

La reflexión de Marta Peñate

Conforme ha avanzado el programa, con Gilbert y Claudia intentando acercar diferencias -pero más lejos de conseguirlas que cerca- Marta Peñate nos ha dejado la siguiente reflexión: "Lo que veo y he visto es que hay miraditas y hay gestos. Claudia ha reconocido que podría llegar a volver a liarse contigo... creo que Gilbert tienes un problema en lo que pueda pensar la gente de ti, que no llegas a reconocer que, en el fondo, tú también caerías".

La colaboradora ha aprovechado para concluir con las siguientes palabras: "Creo que no eres tan santo como nos intentas vender", algo que ya había comentado previo a la entrada de Gilbert al plató y que ha dicho en alguna que otra ocasión.

La tensión entre Claudia y Noelia en plató hace reaccionar a Alejandra Rubio

Más adelante, Noelia, que se encontraba en de publico en el plató de 'La isla de las tentaciones 9', le ha indicado a Gilbert que se "había quitado un peso de encima" tras no retomar lo que tenía con Claudia, provocando el estallido de esta. Y por si fuera poco, le ha pronunciado unas palabras muy directas a Claudia que aluden a todo lo que ha hecho en la villa: "Por fin te pongo cara, porque solo te he visto debajo de las sábanas".

Alejandra Rubio ha dado la cara por Claudia, preguntándole a Noelia qué tiene en contra de Claudia: "Claudia no te ha hecho absolutamente nada. No hay que pisotearla así...". "¿Tú que vas a hablar de debajo de las sábanas si te dedicas a poner en los chats: 'A ver con quién nos liamos para ir al reencuentro'". Sandra Barneda, por su parte, ha visto esas palabras como "un poco feas".

Claudia se rompe en plató

En un momento dado, Claudia se ha emocionado asegurando que todo esto es para ella un tanto "difícil": "Me siento atacada y ataco y ataco... siento que Gilbert se ríe de mí y lo paso mal". "Te has dedicado a hablar mal de mí y nunca he dicho nada malo de ti", ha dicho Claudia, con los ojos vidriosos, tras lo que le ha echado en cara que no haya ido nunca a ver a Cloe, su perrita que tiene en común con Gilbert. "Eso me duele, pensaba que eso lo compartíamos", ha añadido.

Gilbert, por su parte, ha dicho que lleva dos meses trabajando fuera y ha contado el motivo por el que no ha podido ir a ver a Cloe: "Le hablé a tus padres y me dijeron: 'Ya después de vacaciones vienes'. Y yo me esperé". Claudia ha negado que eso fuera verdad.