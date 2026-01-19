Patricia Fernández 19 ENE 2026 - 23:17h.

Helena explica que un chico le ha contado que Mara ha estado con él mientras ella conocía a Juanpi

El primer debate de ‘La isla de las tentaciones 9’ traía un bombazo, el que lanzaba Helena en el plató y salpicaba de lleno a una de las parejas que salió de la edición, que aseguraban en el reencuentro que seguían juntos.

“Se ha producido una supuesta infidelidad y hay una pareja que salió junta del reencuentro y que esta noche podría romper”, explicaba Sandra Barneda y le preguntaba a Helena por si tenía pruebas de esto, la que confirmaba que “ella las había visto”.

Helena aseguraba que la persona que ha sido infiel desde el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones 9’ es Mara, a lo que Juanpi reaccionaba en plató con un “no me lo creo”, mientras Sandra le preguntaba algo: “¿Qué se siente?”.

“En diciembre llego a una discoteca de Alicante y un chico me dice que está disgustado, me pregunta si Mara y Juanpi están juntos y me dice que se ha estado acostando con ella todos estos meses hasta hace una semana. Le pregunto si tiene pruebas, veo que le tienes bloqueado y que habéis hablado. Yo no tengo las pruebas, pero las he visto”, explicaba Helena.

Mara le pedía pruebas y negaba esto por completo: “No tiene sentido, ¿qué chico si se puede saber? Helena aseguraba tener “una foto de este chico” y contaba las pruebas con las que contaba: “He visto conversaciones, yo no las tengo, para él tu eras como su medio novia. Me lo dijo toda la discoteca”.

“A mí me llegan cosas, pero me fio mucho de ella. Quiero las pruebas, he notado cosas raras”, reaccionaba Juanpi y esto terminaba con un tenso momento entre Sandra y la tentadora: “¿Ahora quién es la mosquita muerta?”