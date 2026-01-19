Patricia Fernández 19 ENE 2026 - 23:10h.

Marta Peñate revela la información que tiene sobre el posible ‘affaire’ entre el soltero y la participante de ‘La isla de las tentaciones 8’

Mediaset Infinity estrena 'Tentaciones Privé', el nuevo videopodcast de 'La isla de las tentaciones' que llega el 28 de enero presentado por Marta Peñate

Uno de los dos bombazos que salían a la luz en el primer debate de ‘La isla de las tentaciones’ era que uno de los solteros de esta edición había tenido algo con una participante de ‘La isla de las tentaciones 8’ y de esto daba información Marta Peñate en el plató.

Andrea Sabatini, soltero que ha sido la tentación de Sandra Barrios en ‘La isla de las tentaciones 9’ y Alba Rodríguez, quien participase junto a Gerard como pareja en ‘La isla de las tentaciones 8’, estas eran las dos personas de las que la colaboradora tenía algo que contar.

¿Han tenido algo Alba Rodríguez y Andrea Sabatini?

El tentador, presente en el plató de quedaba sorprendido de que saliera esta información mientras todos los presentes se quedaban con la boca abierta: “Estoy flipando”.

Sandra Barneda se ponía en medio del plató con el soltero, el que explicaba si era verdad o no que hubiera ocurrido algo entre ellos, mientras confirmaba que habían coincidido el fin de semana anterior en una discoteca de Madrid.

Información que Marta Peñate aseguraba que le había llegado: “El sábado pasado en una discoteca de Madrid estabas en un reservado con Alba y hubo beso”. Lo que el italiano no dudaba en aclarar de una manera rotunda.