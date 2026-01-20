Ana Carrillo 20 ENE 2026 - 22:35h.

El reencuentro de Gilbert y Claudia Chacón en el segundo debate de 'La isla de las tentaciones 9' se ha visto interrumpido por un bombazo que ha soltado Noelia Márquez, que fue la primera tentadora con la que el mallorquín se dejó llevar antes de caer en la tentación con su exnovia, Mari Jiménez. La de Ronda ha revelado que tiene "el corazón bastante contento" porque está conociendo a una persona relacionada con 'el universo de las tentaciones': ¡Manuel González!

"¡No me lo puedo creer!", ha comentado Alejandra Rubio nada más escuchar la confirmación del romance por boca de Noelia y es que la colaboradora se ha confesado enfadada con su compañero por haberle negado en muchas ocasiones fuera de cámaras el estar conociendo a la andaluza

Tras escuchar a Alejandra y su estallido contra Manuel, Sandra Barneda ha preguntado a Noelia si considera que el ex de Lucía Sánchez diría también que tiene "el corazón contento" si Jorge Javier Vázquez o Ion Aramendi le preguntan en uno de los tres programas semanales de 'GH DÚO' por su situación sentimental. "¡Hombre, claro!", ha replicado Noelia, que no duda de que el hermano de Gloria González también está ilusionado con este incipiente romance.

¿Le molestan sus declaraciones sobre Anita Williams?

Alejandra Rubio no ha sido la única que se ha mostrado indignada al salir a la luz esta información y es que su madre, Terelu Campos, ha confesado que, si fuera su pareja, a ella le molestaría escuchar a Manuel en la casa de Tres Cantos decir que "siente cositas" cuando ve a Anita Williams, con la que mantuvo un romance en la edición anterior de 'La isla de las tentaciones'. Si quieres descubrir la reacción de Noelia a esta opinión de la hermana de Carmen Borrego, dale play al vídeo que encabeza este artículo.