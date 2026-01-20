Ana Carrillo 20 ENE 2026 - 17:05h.

Mara Espinosa ha roto su silencio en Instagram tras la información que apunta a que podría haberle sido infiel a Juanpi Vega

En el primer debate de 'La isla de las tentaciones 9', Helena Arauz soltó el bombazo: un chico le había informado de que había estado meses manteniendo relaciones sexuales con Mara Espinosa mientras ella ya era pareja de Juanpi Vega y que actualmente le tenía bloqueado en redes. En plató, la alicantina explicó que no era verdad y quiso saber la identidad de ese chico, asegurando que ella solo tenía bloqueados en Instagram a sus exnovios.

Juanpi le rogó que le dijera que no era cierta la información que le había llegado a Helena y Mara mantuvo que no lo era. También se enfrentó a las críticas de Sandra Barrios, que le soltó varias pullas porque confió en la información de su amiga Helena. Horas después de la emisión del debate en televisión, la alicantina ha reaparecido en Instagram para dar explicaciones.

"Voy a intentar aclarar como pueda la situación, más que nada para que se relaje ya la cosa", ha comenzado diciendo Mara, que ha recibido muchas críticas en las últimas horas porque muchos creen que ha sido infiel a Juanpi. La joven ha asegurado que no va a entrar a responder a preguntas acerca del tema porque siente la primera persona a la que le debe explicaciones es al gaditano, que ahora está concursando en 'GH DÚO'.

"Podéis suponer lo que queráis pero es que vais a perder el tiempo porque no va a haber explicaciones hasta que yo no hable con Juanpi, que ahora mismo está en 'GH DÚO', así que no voy a darle explicaciones a nadie", ha asegurado Mara, que no quiere que sus seguidores "pierdan el tiempo" en preguntarle porque está totalmente cerrada a contestar preguntas sobre este asunto.

"Dejad de analizar mis caras, mis palabras y mis gestos del debate. No vais a sacar ninguna conclusión de ahí. La única persona que sabe todo al 100% y real soy yo. La que lo tiene que explicar soy yo en todo y es que no vais a saber si es verdad o si es mentira, qué hay o qué no hay, quién es o quién no es. Haga lo que haga va a ser juzgado y llevado a la parte mala: si me pongo a reírme, soy una hija de p..., si me pongo a llorar, se nota que estoy arrepentida porque he hecho algo, si me pongo nerviosa es porque me han pillado...", ha añadido Mara para terminar su comunicado en vídeo.