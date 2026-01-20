Ana Carrillo 20 ENE 2026 - 13:55h.

Alba Rodríguez, ex de Gerard Arias, se ha pronunciado sobre los rumores que la relacionan con el concursante de 'GH DÚO'

El enfado de Andrea con Sandra al descubrir unas imágenes inéditas de su reencuentro en 'La isla de las tentaciones 9': "Creo que te has pasado"

Compartir







En el primer debate final de 'La isla de las tentaciones 9' se contaron dos bombazos: uno lo contó Helena Arauz y era que le había dicho un chico que había estado manteniendo relaciones con Mara Espinosa durante los meses en los que ella ya sería pareja de Juanpi Vega; y el otro lo soltó Marta Peñate y era que Andrea Sabatini habría tenido un affaire con Alba Rodríguez, exparticipante de la octava edición.

El tentador favorito de Sandra Barrios en 'LIDLT 9' lo negó rotundamente: aseguró que habían estado juntos de fiesta en una discoteca con otros amigos en común y que él no tendría una relación con una ex de un amigo suyo como es Gerard Arias, con el que se llevó muy bien en Villa Playa.

Tras las explicaciones de Andrea en plató, ha sido Alba la que se ha pronunciado a través de sus stories de Instagram, donde ha negado haber tenido un affaire con el concursante de 'GH DÚO' y ha aclarado su vínculo: "Todo lo que dijo Andrea en el debate es verdad, no ha ocurrido nada entre nosotros, solo salimos todos de fiesta y nos llevamos bien al igual que me llevo bien con mil personas y, aunque sea un chico muy atractivo, no ha ocurrido nada y no hay más".

En su escrito, la alicantina ha aprovechado para mandarle "mucha suerte" al italiano en su concurso en 'GH DÚO' y también ha recordado que no tiene que justificarse ante nadie porque está soltera: "No debo explicaciones a nadie y mucho menos respeto por personas que no me lo tuvieron en su día".

"Sé que me queréis ver con alguien ya o que tenga pareja, pero, amores, no es el caso (tampoco me apetece porque llevo un año con un bloqueo emocional increíble y me cuesta mucho abrirme, tanto por ese motivo como porque aún no ha aparecido la persona adecuada para mí y prefiero estar sola)", ha añadido la amiga de Andrea Bueno.