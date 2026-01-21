Almudena, tras su paso por 'La isla de las tentaciones 9': "Darío me lo puso en bandeja"

La andaluza ha hecho balance de cómo ha sido su experiencia en el reality revelando qué ha sido lo más duro de ver las imágenes desde su casa

La novena edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha dejado una de las historias más comentadas de la temporada: la protagonizada por Almudena y Darío. Su relación, que antes del programa parecía sólida y encaminada hacia un futuro en común – tenían pensado casarse y formar una familia - terminó saltando por los aires dentro de la isla y confirmaron su ruptura definitiva en el reencuentro meses después. Un proceso doloroso, pero que, según Almudena, ha marcado un antes y un después en su vida.

Almudena y Darío llegaron al reality con planes serios: hablaban de boda, de hijos y de construir una familia. Sin embargo, la convivencia separados y las tentaciones sacaron a la luz que no todo era idílico en estos 11 años de relación. Las imágenes de Darío en ‘Villa Montaña’ junto a Cristina, su soltera favorita, su actitud y la frialdad mostrada hacia su pareja fueron minando la confianza de Almudena, que poco a poco comenzó a replantearse la relación.

Del adiós a Darío al inesperado vínculo con Borja

Tras ver todo lo ocurrido, Almudena lo tiene claro: “He llegado a la conclusión de que de amor nadie se muere y que gracias a ‘La isla de las tentaciones’ me ha cambiado la vida para bien. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, explicó en la entrevista que concedió en exclusiva para esta web. Para ella, la experiencia fue reveladora: “Darío me lo puso en bandeja. La isla tenía que ser mi paraíso para darme cuenta de que tenía que estar sin él”.

La hoguera final fue uno de los momentos más duros. Lejos de sentir alivio al marcharse sola, Almudena reconoció que lo que la invadió fue el dolor: “Más que alivio, sentí pena, sentí mucho dolor. Me esperaba una vida totalmente nueva cuando ya teníamos todo pensado. Fue muy dura, no sentí alivio”, explicó, aunque admite que, con el tiempo, ha entendido que era un paso necesario.

Ver las imágenes desde fuera tampoco fue fácil: “Lo más duro fue darme cuenta de cosas que allí no veía. Esa mirada fría, esa rabia hacia mí… y también verme desde fuera, no reconocerme. Duele revivirlo otra vez”, ha confesado.

¿Llevar 11 años de relación ha jugado en su contra?

Ha sido la relación más longeva que ha pasado por 'La isla de las tentaciones'. Almudena entró para demostrar a España que el amor existe, pero no lo consiguió. ¿Qué balance hace la expareja de este tiempo que compartieron juntos de más de una década?

